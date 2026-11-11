バルセロナに所属するFWハフィーニャが日本代表との国際親善試合でブラジル代表のキャプテンを務めるようだ。

14日に『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』の日本代表戦を控えるブラジル代表。ブラジルメディア『グローボ』が報じたところによると、FIFAワールドカップ2026でキャプテンを務めたDFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）が不在の中、カルロ・アンチェロッティ監督はハフィーニャに腕章を託すことを決定したという。

アンチェロッティ監督は前回の代表活動中に定めたリーダーシップの序列に従い、ハフィーニャを日本戦のキャプテンに任命したとのこと。MFブルーノ・ギマランイスやFWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）、DFガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）も候補だったが、ハフィーニャの代表チームでの振る舞いや、所属クラブであるバルセロナでもキャプテンを務めている点が高く評価されたようだ。

ハフィーニャは今夏のFIFAワールドカップ2026のメンバーにも名を連ねていたが、日本代表が1－2で敗れたラウンド32は負傷のため欠場。また、日本代表が歴史的初勝利を収めた昨年10月の対戦時も出場していない。今シーズンは所属するバルセロナでここまで公式戦14試合に出場し19ゴール3アシストと絶好調だ。

なお、リーダーシップの序列に基づけば、ハフィーニャ不在の場合はギマランイスが腕章をつけることになるという。

日本代表にとってワールドカップのリベンジを期す一戦は、14日の19時15分キックオフ予定。テレビ朝日系列で地上波生中継されるほか、U-NEXTでの無料配信も予定されている。