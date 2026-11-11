ドルトムントに所属するドイツ代表MFフェリックス・ヌメチャのゴールパフォーマンスが物議を醸しているようだ。10日、イギリスメディア『BBC』やドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

事の発端となったのは現地時間7日に行われたブンデスリーガ第9節エルフェアスベルク戦。ドッペルバック（2得点）の大活躍で勝利の立役者となったヌメチャは、得点後にピッチへ跪いて空を指差した後、頭上から王冠をとって地面に置くようなパフォーマンスを披露した。

報道によると、このジェスチャーはキリスト教福音派ネットワーク「Ballers in God（以下：BiG）」および同団体のキャンペーン「The King’s Return」のトレードマークになっているとのこと。ドルトムントのサポーターグループは、Bigが同性愛やトランスジェンダー、中絶に対して保守的な立場を取っていると指摘しつつ、寛容さや多様性の尊重を掲げるドルトムントの価値観と相容れないとして、ヌメチャの行動への懸念を表明したという。

こうした事態を受け、ヌメチャは自身のインスタグラムにて「ゴールパフォーマンスが誤解を招いてしまったと耳にした。あれは自分自身や特定の組織を宣伝するためのものではない。王の前に自分の冠を掲げ、僕の希望であり力であるイエスを指し示すためのものだった。不寛容や差別、あるいはどのような形であれヘイトを助長するような意図は一切なかった」などと投稿。BiGおよび「The King’s Return」との関連性を否定している。

なお、ドルトムントのハンス・ヨアヒム・ヴァツケ会長はクラブとしてBiGと明確に距離を置く姿勢を示しつつ、ヌメチャ本人と話し合いの場を設けた模様。さらにはドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督、ドイツサッカー連盟（DFB）のルディ・フェラーSD（スポーツディレクター）もそれぞれ選手本人と対話し、その考えや背景についての理解を深めようと努めたようだ。

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