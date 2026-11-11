巨人に“黄金期の名遊撃手”が帰還！　1軍打撃コーチに就任、松井監督と再タ…

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読売ジャイアンツは11日、二岡智宏氏が2027年シーズンから一軍打撃コーチに就任することを発表した。



高橋氏は桐蔭学園高、慶応大を経て、1997年ドラフト1位で巨人に入団。現役時代は通算1819試合に出場し、打率.291、321本塁打、986打点を記録した。2015年限りで現役を引退すると、翌2016年から2018年まで巨人の監督を務め、今回が8年ぶりの球団復帰となる。



清水氏は東洋大から1995年ドラフト3位で巨人に入団。2002年には191安打を放ち、最多安打のタイトルを獲得した。2009年に現役を引退した後は、2011年から2015年まで巨人で打撃コーチを歴任。来季は12年ぶりに古巣のユニフォームに袖を通すことになる。



松井新監督と高橋氏、清水氏は現役時代に巨人の主力として活躍し、2002年の日本一にも貢献。24年ぶりに3人が再集結し、チームの再建を目指す。



また、二軍監督には今季三軍を率いた会田有志氏が就任し、三軍監督には高木康成氏を起用。今季二軍監督を務めた石井琢朗氏は巡回打撃コーチに配置転換となった。



なお、一軍打撃コーチの残る1枠と三軍内野守備走塁コーチについては、現時点で未定となっている。



















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