2026 MLB AWARDS
MLB 個人タイトル・主要アワード一覧【2026年】
ア・リーグのMVP、サイ・ヤング賞、新人王など主要表彰と、2026年シーズンの主要個人タイトルを紹介します。
最終更新 2026年11月11日
2026年のMLBレギュラーシーズンが終了し、シーズンを代表する主要アワードの発表が進んでいる。MVP、サイ・ヤング賞、新人王、最優秀監督賞などの結果・最終候補に加え、アメリカン・リーグの主要個人タイトルをまとめる。［1/2ページ］
ア・リーグ MVP
最終候補
ヨルダン・アルバレス アストロズ
打率.316／42本塁打／106打点／OPS1.033
ジュニオール・カミネロ レイズ
打率.276／42本塁打／101打点／OPS.884
ボビー・ウィットJr. ロイヤルズ
打率.281／18本塁打／54打点
受賞者発表：現地時間11月12日
ア・リーグ サイ・ヤング賞
最終候補
ディラン・シース ブルージェイズ
防御率2.40／169回／239奪三振
パーカー・メシック ガーディアンズ
防御率2.56／186回1/3／193奪三振
キャム・シュリットラー ヤンキース
防御率1.95／239奪三振
受賞者発表：現地時間11月11日
ア・リーグ 新人王
受賞
ケビン・マクゴニグル
デトロイト・タイガース
打率.278／18本塁打／72打点／12盗塁
ア・リーグ 最優秀監督賞
受賞
ウィル・ベナブル
シカゴ・ホワイトソックス
84勝78敗／ワイルドカード進出／初受賞
ア・リーグ 最優秀救援投手賞
最終候補
ブライアン・ベーカー レイズ
防御率1.44／41セーブ
ケイド・スミス ガーディアンズ
防御率1.95／41セーブ／107奪三振
ルイス・バーランド ブルージェイズ
35セーブ
受賞者発表：現地時間11月11日
ア・リーグ 打撃部門
首位打者
打率
ヨルダン・アルバレス
ヒューストン・アストロズ
.316
本塁打王
本塁打
ピート・アロンソ
ボルティモア・オリオールズ
43
打点王
打点
ピート・アロンソ
ボルティモア・オリオールズ
113
盗塁王
盗塁
チャンドラー・シンプソン
タンパベイ・レイズ
46
OPSトップ
OPS
ヨルダン・アルバレス
ヒューストン・アストロズ
1.033
ア・リーグ 投手部門
最優秀防御率
防御率
キャム・シュリットラー
ニューヨーク・ヤンキース
1.95
最多勝
勝
ソニー・グレイ
ボストン・レッドソックス
18
最多奪三振
奪三振
ギャビン・ウィリアムズ
クリーブランド・ガーディアンズ
248
最多セーブ
セーブ
ケイド・スミス
クリーブランド・ガーディアンズ
41
ブライアン・ベーカー
タンパベイ・レイズ
41
※個人タイトルは2026年MLBレギュラーシーズン終了時点。MVP、サイ・ヤング賞、最優秀救援投手賞はBBWAAが発表した最終候補者を掲載しています。
2026 MLB AWARDS
MLB 個人タイトル・主要アワード一覧【2026年】
ナ・リーグのMVP、サイ・ヤング賞、新人王など主要表彰と、2026年シーズンの主要個人タイトルを紹介します。
最終更新 2026年11月11日
2026年のMLBレギュラーシーズンが終了し、ナショナル・リーグでも主要アワードの発表が進んでいる。MVPでは大谷翔平ら3選手が最終候補入り。ここではMVP、サイ・ヤング賞、新人王など主要表彰と、ナ・リーグの個人タイトルをまとめる。［2/2ページ］
ナ・リーグ MVP
最終候補
ピート・クロウ＝アームストロング カブス
打率.280／45本塁打／41盗塁／OPS.942
大谷翔平 ドジャース
打者：打率.275／6年連続30本塁打／11盗塁
投手：85回2/3／防御率1.79／95奪三振
ブライス・トゥラング ブルワーズ
打率.268／21本塁打／100打点／19盗塁／OPS.816
受賞者発表：現地時間11月12日
ナ・リーグ サイ・ヤング賞
最終候補
ジェイコブ・ミジオロウスキー ブルワーズ
16勝5敗／防御率1.80／174回2/3／252奪三振
クリス・セール ブレーブス
防御率2.16／162回2/3／200奪三振
クリストファー・サンチェス フィリーズ
18勝7敗／防御率2.91／207回／231奪三振
受賞者発表：現地時間11月11日
ナ・リーグ 新人王
受賞
サル・スチュワート
シンシナティ・レッズ
32本塁打／112打点
ナ・リーグ 最優秀監督賞
受賞
パット・マーフィー
ミルウォーキー・ブルワーズ
103勝59敗／3年連続3度目
ナ・リーグ 最優秀救援投手賞
最終候補
ジョアン・デュラン フィリーズ
防御率1.82／33セーブ／84奪三振
トレバー・メギル ブルワーズ
30セーブ／69奪三振
メイソン・ミラー パドレス
防御率1.67／38セーブ／70回／129奪三振
受賞者発表：現地時間11月11日
ナ・リーグ 打撃部門
首位打者
打率
ガブリエル・モレノ
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
.311
本塁打王
本塁打
ピート・クロウ＝アームストロング
シカゴ・カブス
45
カイル・シュワーバー
フィラデルフィア・フィリーズ
45
打点王
打点
アレック・バーレソン
セントルイス・カージナルス
116
盗塁王
盗塁
ナシーム・ヌニェス
ワシントン・ナショナルズ
49
OPSトップ
OPS
ピート・クロウ＝アームストロング
シカゴ・カブス
.942
ナ・リーグ 投手部門
最優秀防御率
防御率
ジェイコブ・ミジオロウスキー
ミルウォーキー・ブルワーズ
1.80
最多勝
勝
クリストファー・サンチェス
フィラデルフィア・フィリーズ
18
最多奪三振
奪三振
ジェイコブ・ミジオロウスキー
ミルウォーキー・ブルワーズ
252
最多セーブ
セーブ
メイソン・ミラー
サンディエゴ・パドレス
38
ライリー・オブライエン
セントルイス・カージナルス
38
2026年 MLB主要アワード発表日程
11月9日
新人王
11月10日
最優秀監督賞
11月11日
サイ・ヤング賞／最優秀救援投手賞
11月12日
MVP
※個人タイトルは2026年MLBレギュラーシーズン終了時点。主要アワードの発表日は現地時間。MVP、サイ・ヤング賞、最優秀救援投手賞はBBWAAが発表した最終候補者を掲載しています。