



















2026 MLB AWARDS







MLB 個人タイトル・主要アワード一覧【2026年】







ア・リーグのMVP、サイ・ヤング賞、新人王など主要表彰と、2026年シーズンの主要個人タイトルを紹介します。







最終更新 2026年11月11日



















2026年のMLBレギュラーシーズンが終了し、シーズンを代表する主要アワードの発表が進んでいる。MVP、サイ・ヤング賞、新人王、最優秀監督賞などの結果・最終候補に加え、アメリカン・リーグの主要個人タイトルをまとめる。［1/2ページ］



ア・リーグ MVP最終候補ヨルダン・アルバレス アストロズ打率.316／42本塁打／106打点／OPS1.033ジュニオール・カミネロ レイズ打率.276／42本塁打／101打点／OPS.884ボビー・ウィットJr. ロイヤルズ打率.281／18本塁打／54打点受賞者発表：現地時間11月12日ア・リーグ サイ・ヤング賞最終候補ディラン・シース ブルージェイズ防御率2.40／169回／239奪三振パーカー・メシック ガーディアンズ防御率2.56／186回1/3／193奪三振キャム・シュリットラー ヤンキース防御率1.95／239奪三振受賞者発表：現地時間11月11日ア・リーグ 新人王受賞ケビン・マクゴニグルデトロイト・タイガース打率.278／18本塁打／72打点／12盗塁ア・リーグ 最優秀監督賞受賞ウィル・ベナブルシカゴ・ホワイトソックス84勝78敗／ワイルドカード進出／初受賞ア・リーグ 最優秀救援投手賞最終候補ブライアン・ベーカー レイズ防御率1.44／41セーブケイド・スミス ガーディアンズ防御率1.95／41セーブ／107奪三振ルイス・バーランド ブルージェイズ35セーブ受賞者発表：現地時間11月11日ア・リーグ 打撃部門首位打者打率ヨルダン・アルバレスヒューストン・アストロズ.316本塁打王本塁打ピート・アロンソボルティモア・オリオールズ43打点王打点ピート・アロンソボルティモア・オリオールズ113盗塁王盗塁チャンドラー・シンプソンタンパベイ・レイズ46OPSトップOPSヨルダン・アルバレスヒューストン・アストロズ1.033ア・リーグ 投手部門最優秀防御率防御率キャム・シュリットラーニューヨーク・ヤンキース1.95最多勝ソニー・グレイボストン・レッドソックス18最多奪三振奪三振ギャビン・ウィリアムズクリーブランド・ガーディアンズ248最多セーブセーブケイド・スミスクリーブランド・ガーディアンズ41ブライアン・ベーカータンパベイ・レイズ41※個人タイトルは2026年MLBレギュラーシーズン終了時点。MVP、サイ・ヤング賞、最優秀救援投手賞はBBWAAが発表した最終候補者を掲載しています。2026 MLB AWARDSMLB 個人タイトル・主要アワード一覧【2026年】ナ・リーグのMVP、サイ・ヤング賞、新人王など主要表彰と、2026年シーズンの主要個人タイトルを紹介します。最終更新 2026年11月11日



2026年のMLBレギュラーシーズンが終了し、ナショナル・リーグでも主要アワードの発表が進んでいる。MVPでは大谷翔平ら3選手が最終候補入り。ここではMVP、サイ・ヤング賞、新人王など主要表彰と、ナ・リーグの個人タイトルをまとめる。［2/2ページ］



ナ・リーグ MVP最終候補ピート・クロウ＝アームストロング カブス打率.280／45本塁打／41盗塁／OPS.942大谷翔平 ドジャース打者：打率.275／6年連続30本塁打／11盗塁投手：85回2/3／防御率1.79／95奪三振ブライス・トゥラング ブルワーズ打率.268／21本塁打／100打点／19盗塁／OPS.816受賞者発表：現地時間11月12日ナ・リーグ サイ・ヤング賞最終候補ジェイコブ・ミジオロウスキー ブルワーズ16勝5敗／防御率1.80／174回2/3／252奪三振クリス・セール ブレーブス防御率2.16／162回2/3／200奪三振クリストファー・サンチェス フィリーズ18勝7敗／防御率2.91／207回／231奪三振受賞者発表：現地時間11月11日ナ・リーグ 新人王受賞サル・スチュワートシンシナティ・レッズ32本塁打／112打点ナ・リーグ 最優秀監督賞受賞パット・マーフィーミルウォーキー・ブルワーズ103勝59敗／3年連続3度目ナ・リーグ 最優秀救援投手賞最終候補ジョアン・デュラン フィリーズ防御率1.82／33セーブ／84奪三振トレバー・メギル ブルワーズ30セーブ／69奪三振メイソン・ミラー パドレス防御率1.67／38セーブ／70回／129奪三振受賞者発表：現地時間11月11日ナ・リーグ 打撃部門首位打者打率ガブリエル・モレノアリゾナ・ダイヤモンドバックス.311本塁打王本塁打ピート・クロウ＝アームストロングシカゴ・カブス45カイル・シュワーバーフィラデルフィア・フィリーズ45打点王打点アレック・バーレソンセントルイス・カージナルス116盗塁王盗塁ナシーム・ヌニェスワシントン・ナショナルズ49OPSトップOPSピート・クロウ＝アームストロングシカゴ・カブス.942ナ・リーグ 投手部門最優秀防御率防御率ジェイコブ・ミジオロウスキーミルウォーキー・ブルワーズ1.80最多勝クリストファー・サンチェスフィラデルフィア・フィリーズ18最多奪三振奪三振ジェイコブ・ミジオロウスキーミルウォーキー・ブルワーズ252最多セーブセーブメイソン・ミラーサンディエゴ・パドレス38ライリー・オブライエンセントルイス・カージナルス382026年 MLB主要アワード発表日程11月9日新人王11月10日最優秀監督賞11月11日サイ・ヤング賞／最優秀救援投手賞11月12日MVP※個人タイトルは2026年MLBレギュラーシーズン終了時点。主要アワードの発表日は現地時間。MVP、サイ・ヤング賞、最優秀救援投手賞はBBWAAが発表した最終候補者を掲載しています。