グローバルガールズグループ・Kep1erが11日、SHEINのイベントに登場。新CMでさまざまなファッションに身を包んだメンバーが、今年中にメンバーとやりたいことを明かした。

Kep1er、SHEINアンバサダーとして新CMに出演

Kep1er

SHEINのアンバサダーに就任したKep1er。今回公開された新CMでは、それぞれ異なるファッションスタイルをまとい、音楽に合わせてランウェイを歩く姿を披露している。

イベントでは、メンバーが3つのスタイルに分かれ、それぞれのコーディネートを紹介。

(左から)シャオティン、ヒュニン バヒエ

パンクロックスタイルを着こなしたヒカルは、赤のジャケットとロングスカートをお気に入りに挙げ、「すごい存在感があって、コーデのポイントになってかわいいなって思います」と笑顔を見せた。

さらにCM撮影について、ヒカルは最初の撮影がランウェイを歩くシーンだったと説明。当初は少し緊張していたそうだが、スタッフが横から顔に風を当てる演出が加わると、「風を切りながらランウェイを歩くシーンが、すごい自信もついて気持ちよくて」と振り返った。

Kep1er

撮影中には、メンバー同士でモニターを確認しながら「いいよ、いいよ」「かわいいよ」「かっこいいよ」と声を掛け合っていたという。

シャオティン、誕生日前日にサプライズ

Kep1er

イベント終盤、司会者がこの日が11月11日であることに触れると、「実は明日11月12日というのが、ある方にとって非常に特別な1日となっているんです」と切り出した。

すると、翌12日に誕生日を迎えるシャオティンを一足早くお祝いするため、特別なバースデーケーキが登場。会場とメンバーから「お誕生日おめでとう!」と祝福される中、シャオティンはケーキの前へと進み、突然のサプライズを喜んだ。

このケーキには仕掛けも。火をつけるとシャオティンの写真が現れる演出が用意されており、メンバーからも驚きの声が上がった。

さらに、メンバーを代表してヒカルからシャオティンへお祝いのメッセージが送られることに。

「シャオティンちゃん、お誕生日おめでとう。いつも引っ張ってくれてるし、大好き」

まっすぐな言葉で誕生日を祝福すると、会場は温かな雰囲気に包まれた。

イベントでは、それぞれが今年中にメンバーとやりたいこととして、クリスマスパーティーや旅行、スキー、テーマパークなどを挙げる場面もあったKep1er。最後には誕生日をメンバー全員で祝福し、グループの仲の良さが垣間見えるひと幕となった。