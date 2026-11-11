ヨックモックは11月21日から23日まで、期間限定イベント「ヨックモックデジタルアートギャリー～おかしなミュージアム～」を東京・原宿の「MIL GALLERY JINGUMAE」で初開催する。代表商品「シガール」を中心に、クリエイターの自由な発想から生まれた約60点の作品を展示。入場は無料となる。

「シガール」から生まれた約60点のアート

会場には、「ヨックモックを見る」「ヨックモックに触れる」「ヨックモックを感じる」など、作品をさまざまな角度から楽しめるエリアを用意する。展示を見るだけでなく、一部作品に触れたり、シガールをイメージしたオリジナルアロマを楽しんだりできるほか、撮影可能なフォトスポットも登場する。

作品には、シガールを時計の針に見立てた森マリエ氏の「3時に君と」、一本の木からショコラ シガールを表現したキボリノコンノ氏の「つけール」、シガールを毛糸でかたどったZAORIC knit knitの「シガールが編み紡ぐ物語。」などが並ぶ。

フォトスポットや対話型アートツアーも

会場では、シガールをモチーフにしたメガネやパンフルートを手に取って撮影できるフォトスポットを設置。11月22日14時と23日13時には、ミュージアム・エデュケーターによる対話型アートツアーも実施する。所要時間は約60分、定員は各回10人で、申し込み多数の場合は抽選となる。

「マイ・シガール」を制作するワークショップ

11月23日には2種類のワークショップを開催。11時からは、粘土で作られたシガール形のフィギュアに色や表情を加える「マイ・シガールをつくろう」を実施する。15時からは、シガールやクッキーを毛糸で絵にする「『毛糸で描く』ヨックモックのお菓子」を開催。定員はいずれも12人で、事前申し込み制となる。

シガールやクッキーを毛糸で表現したワークショップ作品イメージ

来場者に「シガール」1本と限定ステッカー

来場者には「シガール」1本と、デジタルアートギャラリーの限定オリジナルステッカーをプレゼントする。ヨックモック公式LINEの登録者にはシガールケースも用意。なお、会場での商品販売は行わない。

また、2023年から展開するオンラインの「ヨックモック デジタルアートギャラリー」は11月20日15時にリニューアル予定。これまで79人のクリエイターが参加し、イラストや立体作品、短歌など84点の共創作品を公開してきたという。

開催概要

項目 内容 イベント名 ヨックモックデジタルアートギャラリー～おかしなミュージアム～ 開催期間 2026年11月21日（土）～11月23日（月・祝） 開催時間 11:00～19:00 ※最終日は18:00まで 会場 MIL GALLERY JINGUMAE 所在地 東京都渋谷区神宮前4-25-28 2F 入場料 無料 展示 「シガール」を中心とした約60点のアート作品 主な内容 作品展示、フォトスポット、香りの体験、対話型アートツアー、ワークショップ 来場者特典 「シガール」1本、デジタルアートギャラリーオリジナルステッカー LINE登録者特典 シガールケース 商品販売 なし デジタルアートギャラリー新URL https://art.yokumoku.co.jp

ヨックモック デジタルアートギャラリーのリニューアル後サイトイメージ

まとめ

原宿で3日間限定開催される「おかしなミュージアム」は、定番菓子「シガール」を入口に、見る・触れる・香る・作るという複数の体験からアートを楽しめるイベント。入場無料で、シガール1本と限定ステッカーの来場特典もある。商品そのものではなく、お菓子から広がる「想像」と「創造」に触れられる機会となりそうだ。