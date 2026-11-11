フラワーリングは、「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」を2026年11月より全国各地で順次開催する。会場では、マイクやうちわを手にしたポケモンたちのグッズをはじめ、新商品を先行販売。池袋サンシャインシティとニュウマン新宿は11月16日からスタートする。
プリンが光る「ぷにキュンライト」など新商品
新商品の注目は、プリンをモチーフにした「ぷにキュンライト／プリン」。本体を押して楽しめるライトで、価格は3,520円。そのほか、ぬいぐるみ／プリン（3,300円）、ボールチェーンマスコット／プリン（2,420円）、メタルピンバッジ（全8種、各990円）など、多彩なアイテムを展開する。
ピカチュウやポッチャマ、ヒバニー、モクロー、ニャスパーなどをデザインした、ブラインド仕様のマルチクリップやミニアクリルスタンド、ステッカー、ポーチ、バッグなどもラインアップ。キャラクター同士の組み合わせを楽しめるアイテムもそろう。
全国9会場で順次開催
ポップアップストアは、池袋サンシャインシティ、ニュウマン新宿、京都ポルタ、アミュプラザ博多など全国9会場で順次開催。会場はポケピースの世界観を表現した装飾で彩られる。混雑状況によっては入場制限や時間帯付き整理券を配布する場合があり、商品によって購入点数の制限を設けることもある。
|会場
|開催期間
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|池袋サンシャインシティ 噴水広場（アルパB1F）
|2026年11月16日～11月29日
|ニュウマン新宿 2F エキナカイベントスペース
|2026年11月16日～12月7日
|京都ポルタ B1F ポルタプラザ北側
|2026年11月25日～12月14日
|アミュプラザ博多 6F 北側エスカレーター横
|2026年12月12日～12月28日
|イオンモール津田沼South 3F スターバックス前
|2026年12月21日～2027年1月7日
|JR大宮駅 改札内イベントスペース
|2026年12月24日～2027年1月18日
|京阪シティーモール 4F イベントスペース（イノブン側）
|2027年1月7日～1月26日
|JR池袋駅 アゼリアマルシェ
|2027年2月16日～2月28日
|JR小倉駅 JAM広場イベントスペース
|2027年2月26日～3月7日
購入金額に応じて限定ノベルティ
会期前半は、税込3,000円以上の購入で「シートシール」全3種からランダムで1点、税込6,000円以上で「ネックストラップ」全2種からランダムで1点をプレゼント。会期後半は、それぞれ「ミニクリアファイル」全4種、「ミニクリアポーチ」全4種に切り替わる。いずれもなくなり次第終了となる。
商品ラインアップ
|商品名
|種類・価格（税込）
|メタルピンバッジ
|全8種 各990円
|マルチクリップ（ブラインド）
|全8種 各660円
|マルチクリップ コンプリートBOX
|5,280円
|ミニアクリルスタンド（ブラインド）
|全8種 各660円
|ミニアクリルスタンド コンプリートBOX
|5,280円
|ぷっくりステッカー
|全8種 各550円
|ラバーミラー
|全2種 各1,430円
|クリアシートセット
|全1種 1,210円
|ミニボックスポーチ
|全2種 各1,650円
|チャーム付きフラットポーチ
|全2種 各1,870円
|トートバッグ
|全2種 各2,750円
|マルチケース
|全2種 各2,750円
|サコッシュ
|全4種 各2,200円
|ペンライトケース
|全1種 2,200円
|ぬいぐるみ／プリン
|全1種 3,300円
|ボールチェーンマスコット／プリン
|全1種 2,420円
|ぬいぐるみヘッドホンマスコット
|ピカチュウ 3,300円、プリン 2,970円
|ときめききゅんぴーる うるちゅるずいーつ（ブラインド）
|全6種 各1,650円
|アイドルマイクチャーム
|各2,970円、ワッカネズミ 3,190円
|ぷにキュンライト／プリン
|全1種 3,520円
|ぬいぐるみタオルホルダー
|全5種 各2,750円
|ワッペンカードホルダー
|全2種 各3,300円
|ぬいぐるみアクスタケース
|全7種 各2,750円
|3連アクリルキーホルダー トゥインクル
|全4種 各1,320円
|パタパタメモ トゥインクル
|全1種 770円
|フレークシール トゥインクル
|全1種 660円
|サガラステッカー トゥインクル
|全4種 各990円
|ラウンドコスメポーチ トゥインクル
|全2種 各2,860円
|ハートボックスポーチ トゥインクル
|全1種 2,970円
|巾着 トゥインクル
|全2種 各2,200円
|リボンA4トートバッグ トゥインクル
|全1種 4,400円
|ぬいぐるみキャリーポーチ トゥインクル
|全3種 各3,960円
|リール付き刺繍フォト＆パスケース トゥインクル
|全5種 各2,860円
|リール付きカラビナ＆チャーム トゥインクル
|全7種 各1,760円
まとめ
「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」では、プリンを中心とした新商品や、マイクを持ったポケモンたちのグッズを多数展開する。東京から京都、福岡、大阪など全国へ順次巡回し、購入金額に応じた限定ノベルティも用意。営業日程や入場方法は変更される可能性があるため、来場前に各会場やフラワーリング公式Xの最新情報を確認したい。