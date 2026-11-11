フラワーリングは、「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」を2026年11月より全国各地で順次開催する。会場では、マイクやうちわを手にしたポケモンたちのグッズをはじめ、新商品を先行販売。池袋サンシャインシティとニュウマン新宿は11月16日からスタートする。

プリンが光る「ぷにキュンライト」など新商品

新商品の注目は、プリンをモチーフにした「ぷにキュンライト／プリン」。本体を押して楽しめるライトで、価格は3,520円。そのほか、ぬいぐるみ／プリン（3,300円）、ボールチェーンマスコット／プリン（2,420円）、メタルピンバッジ（全8種、各990円）など、多彩なアイテムを展開する。

マイクやうちわを手にしたポケモンたちを描いた「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」のメインビジュアル

ピカチュウやポッチャマ、ヒバニー、モクロー、ニャスパーなどをデザインした、ブラインド仕様のマルチクリップやミニアクリルスタンド、ステッカー、ポーチ、バッグなどもラインアップ。キャラクター同士の組み合わせを楽しめるアイテムもそろう。

全国9会場で順次開催

ポップアップストアは、池袋サンシャインシティ、ニュウマン新宿、京都ポルタ、アミュプラザ博多など全国9会場で順次開催。会場はポケピースの世界観を表現した装飾で彩られる。混雑状況によっては入場制限や時間帯付き整理券を配布する場合があり、商品によって購入点数の制限を設けることもある。

ポケピースの世界観を表現したポップアップストアの会場イメージ

会場 開催期間 -- -- 池袋サンシャインシティ 噴水広場（アルパB1F） 2026年11月16日～11月29日 ニュウマン新宿 2F エキナカイベントスペース 2026年11月16日～12月7日 京都ポルタ B1F ポルタプラザ北側 2026年11月25日～12月14日 アミュプラザ博多 6F 北側エスカレーター横 2026年12月12日～12月28日 イオンモール津田沼South 3F スターバックス前 2026年12月21日～2027年1月7日 JR大宮駅 改札内イベントスペース 2026年12月24日～2027年1月18日 京阪シティーモール 4F イベントスペース（イノブン側） 2027年1月7日～1月26日 JR池袋駅 アゼリアマルシェ 2027年2月16日～2月28日 JR小倉駅 JAM広場イベントスペース 2027年2月26日～3月7日

購入金額に応じて限定ノベルティ

会期前半は、税込3,000円以上の購入で「シートシール」全3種からランダムで1点、税込6,000円以上で「ネックストラップ」全2種からランダムで1点をプレゼント。会期後半は、それぞれ「ミニクリアファイル」全4種、「ミニクリアポーチ」全4種に切り替わる。いずれもなくなり次第終了となる。

会期前半に配布するシートシールとネックストラップのノベルティ

会期後半に配布するミニクリアファイルとミニクリアポーチのノベルティ

商品ラインアップ

商品名 種類・価格（税込） メタルピンバッジ 全8種 各990円 マルチクリップ（ブラインド） 全8種 各660円 マルチクリップ コンプリートBOX 5,280円 ミニアクリルスタンド（ブラインド） 全8種 各660円 ミニアクリルスタンド コンプリートBOX 5,280円 ぷっくりステッカー 全8種 各550円 ラバーミラー 全2種 各1,430円 クリアシートセット 全1種 1,210円 ミニボックスポーチ 全2種 各1,650円 チャーム付きフラットポーチ 全2種 各1,870円 トートバッグ 全2種 各2,750円 マルチケース 全2種 各2,750円 サコッシュ 全4種 各2,200円 ペンライトケース 全1種 2,200円 ぬいぐるみ／プリン 全1種 3,300円 ボールチェーンマスコット／プリン 全1種 2,420円 ぬいぐるみヘッドホンマスコット ピカチュウ 3,300円、プリン 2,970円 ときめききゅんぴーる うるちゅるずいーつ（ブラインド） 全6種 各1,650円 アイドルマイクチャーム 各2,970円、ワッカネズミ 3,190円 ぷにキュンライト／プリン 全1種 3,520円 ぬいぐるみタオルホルダー 全5種 各2,750円 ワッペンカードホルダー 全2種 各3,300円 ぬいぐるみアクスタケース 全7種 各2,750円 3連アクリルキーホルダー トゥインクル 全4種 各1,320円 パタパタメモ トゥインクル 全1種 770円 フレークシール トゥインクル 全1種 660円 サガラステッカー トゥインクル 全4種 各990円 ラウンドコスメポーチ トゥインクル 全2種 各2,860円 ハートボックスポーチ トゥインクル 全1種 2,970円 巾着 トゥインクル 全2種 各2,200円 リボンA4トートバッグ トゥインクル 全1種 4,400円 ぬいぐるみキャリーポーチ トゥインクル 全3種 各3,960円 リール付き刺繍フォト＆パスケース トゥインクル 全5種 各2,860円 リール付きカラビナ＆チャーム トゥインクル 全7種 各1,760円

ポップアップストアで展開する新商品の一覧

プリンなどのぬいぐるみやアイドルマイクチャームを含む新商品の一覧

ポケピースのキャラクターをデザインしたトゥインクルシリーズの商品一覧

マイクを持ったポケモンたちのイベントビジュアル

メタルピンバッジのデザインイメージ

マルチクリップのデザインイメージ

プリンのぬいぐるみ商品イメージ

プリンのボールチェーンマスコット商品イメージ

まとめ

「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」では、プリンを中心とした新商品や、マイクを持ったポケモンたちのグッズを多数展開する。東京から京都、福岡、大阪など全国へ順次巡回し、購入金額に応じた限定ノベルティも用意。営業日程や入場方法は変更される可能性があるため、来場前に各会場やフラワーリング公式Xの最新情報を確認したい。