マイボイスコムは、7回目となる「即席みそ汁」に関するインターネット調査を実施した。2026年10月1～7日に、同社のアンケートモニター1万739人から回答を得て、即席みそ汁を飲む頻度やタイプ、好きな具、商品を選ぶ際の重視点などを聞いている。

市販の即席みそ汁を飲む頻度を過去5回の調査結果と比較したグラフ

市販の即席みそ汁を飲む人は7割強

市販の即席みそ汁を飲む人は7割強で、週1回以上飲む人は29.1％だった。頻度別では「月に1回未満」が22.0％、「週に1回」が14.7％、「週に2～3回」が10.7％など。飲む場面は「家での夕食」が44.5％で最も高く、「家での昼食」「家での朝食」がそれぞれ約24％だった。

よく飲むタイプは「生味噌タイプ」75.0％

即席みそ汁を飲む人に、よく飲むタイプを複数回答で尋ねたところ、「個包装・袋入り／生味噌タイプ」が75.0％で最多。「個包装・袋入り／フリーズドライのブロックタイプ」が37.3％、「個包装・袋入り／顆粒・粉末タイプ」が17.3％、「カップ入り／生味噌タイプ」が11.6％で続いた。

好きな具は「わかめ」「豆腐」「ねぎ」が各6割弱

好きな具は「わかめ」「豆腐」「ねぎ」がそれぞれ6割弱。「油揚げ」「しじみ」は各4割強だった。直近1年間に購入したメーカーでは、「永谷園」35.3％、「マルコメ」30.8％、「アサヒグループ食品（アマノフーズ）」21.4％が上位となった。スーパーやコンビニなどのプライベートブランドは、過去調査と比べて増加傾向にあるという。

選ぶポイントは「価格」「具材の種類」が各6割弱

直近1年間に即席みそ汁を購入した人が選ぶ際に重視する点では、「価格」と「具材の種類」がそれぞれ6割弱で上位。「味噌の味・種類」が52.6％で続いた。「生味噌・粉末・フリーズドライなどの形状」は女性や高年代層で比率が高く、「味噌の味・種類」は中部でやや高い傾向が見られた。

調査概要

項目 内容 調査名 即席みそ汁に関する調査 調査回数 第7回 調査対象 マイボイスコムのアンケートモニター 調査方法 インターネット調査（ネットリサーチ） 調査期間 2026年10月1日～10月7日 回答者数 10,739人 実施 マイボイスコム 注記 調査結果を掲載・引用する場合は「マイボイスコム調べ」または「マイボイスコム（株）調べ」と表記

まとめ

今回の調査では、市販の即席みそ汁を飲む人は7割強で、よく飲むタイプは生味噌タイプが75.0％と突出した。購入時には価格だけでなく、具材や味噌の種類も重視されている。手軽さに加え、具や味、製法の選択肢が即席みそ汁選びのポイントになっているようだ。