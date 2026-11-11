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今オフもMLB移籍市場には、FA・ポスティングを通じて移籍を目指しているNPB選手が複数いる。阪神タイガースからポスティングされている佐藤輝明内野手もその一人だが、MLBスカウト陣は本職の三塁ではなく外野として評価しているようだ。米メディア『ワイヤーレポート』が報じた。



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佐藤は今季、143試合、打率.306、39本塁打、106打点といった成績をマークし、NPB史上9人目（13度目）となる三冠王を獲得した左の強打者。守備では三塁で125試合、外野で18試合に出場している。



同メディアは「MLBネットワークのジョン・モロシ記者によると、複数のスカウト関係者は佐藤について、三塁よりも両翼の外野としての適性が高いと評価している。27歳の彼は、今季の大半を三塁でプレーしている」と言及。



また、「彼が外野に転向すれば、内野の守備力よりも両翼での長打力を重視する球団にも獲得候補としての魅力が高まり、移籍先の選択肢が広がる可能性がある。彼は既に阪神からポスティングシステムを通じてメジャー球団への移籍が認められており、今後の契約交渉では、複数の守備位置をこなせる柔軟性が重要な評価ポイントとなりそうだ」とも指摘している。











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