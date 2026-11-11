◆ 「第55回三井ゴールデン・グラブ賞」

プロ野球の“守備の名手”を表彰する「第55回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が11日に発表された。

受賞した選手は以下の通り。

◆ 2026年「三井ゴールデン・グラブ賞」受賞選手

▼ セ・リーグ

＜投手＞

東克樹（DeNA） ☆3年ぶり2度目

＜捕手＞

坂本誠志郎（阪神） ☆2年連続3度目

＜一塁手＞

大山悠輔（阪神） ☆2年連続3度目

＜二塁手＞

中野拓夢（阪神） ☆2年連続3度目

＜三塁手＞

佐藤輝明（阪神） ☆2年連続2度目

＜遊撃手＞

泉口友汰（巨人） ☆2年連続2度目

＜外野手＞

森下翔太（阪神） ☆2年連続2度目

度会隆輝（DeNA） ☆初受賞

松本剛（巨人） ☆初受賞

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▼ パ・リーグ

＜投手＞

平良海馬（西武） ☆初受賞

「三井ゴールデン・グラブ賞をいただき、大変光栄です。投球と同じくらい大切にしてきた守備を評価していただき、うれしく思います。投手も「9人目の野手」だと思っているので、常に次のプレーを予測し、バント処理やベースカバーを確実に行うことを心がけています。いつも応援してくださるファンの皆さま、本当にありがとうございます。これからも一つひとつのプレーを大切にし、投球と守備の両方で勝利に貢献できる投手でありたいと思います」

＜捕手＞

若月健矢（オリックス） ☆2年連続3度目

「今年も選んでいただけると思っていませんでしたので、率直に驚きましたし、光栄な気持ちでいっぱいです。このような名誉ある賞にふさわしい選手と思っていただけるように、すべての面で成長して、チームの勝利に貢献していきたいです」

＜一塁手＞

ネビン（西武） ☆2年連続2度目

「2年連続でこのような素晴らしい賞をいただけて、本当に光栄です。投票してくださった皆さま、そしてシーズンを通して応援してくださったファンの方々に心から感謝しています。これからもこの賞に恥じないよう、一生懸命プレーしていきます」

＜二塁手＞

小川龍成（ロッテ） ☆初受賞

「三井ゴールデン・グラブ賞に選出いただきありがとうございます。入団した時から獲りたかった賞ですし目標としていたので、今年しっかり１年間試合に出て受賞することができて良かったと思います。今後もこの賞を目標に頑張っていきたいと思います」

＜三塁手＞

宗佑磨 ☆3年ぶり4度目

「数年ぶりに選んでいただき光栄に思います。名誉ある賞に選んでいただきましたので、その名に恥じないよう、これからもさらにレベルアップしていきたいと思います」

＜遊撃手＞

紅林弘太郎（オリックス） ☆2年連続2度目

「以前から憧れていた賞ですので、こうして2年連続で選んでいただけたことを本当にうれしく思っています。これからもこの賞に何度も選んでいただける選手になれるよう、日々の積み重ねを大事に精進していきたいと思います」

＜外野手＞

周東佑京（ソフトバンク） ☆3年連続3度目

辰己涼介（楽天） ☆6年連続6度目

「6年連続で選出いただき大変光栄です。今シーズンも支えてくださった全ての皆様に感謝申し上げます。これからもチーム・野球界へ貢献できる選手であり続けたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします」

藤原恭大（ロッテ） ☆初受賞

「三井ゴールデン・グラブ賞に選出いただきありがとうございます。受賞を聞いた時は自分が選ばれると思っていなかったのでびっくりしました。１度は獲ってみたいと思っていた賞なのでこうして選出していただき本当に嬉しいです。来年も選ばれるように頑張りたいと思います」