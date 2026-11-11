国際サッカー連盟（FIFA）で国際サッカー発展部門の責任者などを務めるアーセン・ヴェンゲル氏が、ジャンニ・インファンティーノ会長に対抗してFIFA会長選への出馬を真剣に検討しているようだ。10日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

インファンティーノ会長はFIFAワールドカップの商業的権利の一部を民間投資家に売却しようとしたことで強い反発を招き、計画が頓挫する事態に陥ったほか、アメリカのドナルド・トランプ大統領との親密な関係などを背景に、運営の透明性や政治的中立性を疑問視され、欧州サッカー連盟（UEFA）を中心に大きな批判にさらされているものの、依然として南米やアフリカ、アジアでは支持されていることから、来年3月に行われる会長選挙で4期目の再任が有力視されている。

しかし、このような状況を覆すために数週間前から、欧州サッカー界の重鎮たちの間でインファンティーノ会長の対抗としてヴェンゲル氏が会長選に出馬することを期待する声が上がっていたなか、今回の報道によると、立候補の期限である11月18日が迫っている状況で、ヴェンゲル氏が出馬するかどうかを真剣に検討しているという。

かつて名古屋グランパスやアーセナルなどで指揮官を務めたヴェンゲル氏は現在77歳であることから、サッカー界を長期的に率いていけるのかという疑問も呈されているが、一部の支持者はヴェンゲル氏が選挙に勝利した後、4年間の任期を全うする前に退任することになっても歓迎すると語っている模様で、サッカー界全体で高い信頼を得ている同氏の出馬を期待しているようだ。

なお、会長選に向けて10月に元スイス代表DFラモン・ヴェガ氏がいち早く立候補の意向を表明したほか、今月5日には日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三名誉会長も立候補する意思を明らかにしているが、果たしてヴェンゲル氏も出馬することになるのだろうか。