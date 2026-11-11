







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは10日、小宮悠瞳投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





小宮は川崎総合科学高を経て、2025年育成ドラフト1位でヤクルトに入団。180センチ、70キロの左腕で、高卒ルーキーとしてプロ生活をスタートさせた。



今季は5月30日のハヤテ戦でファーム公式戦に初登板。その後も登板機会を得ると、7月18日の楽天戦では1回1安打1失点でプロ初勝利を記録した。



最終的にファームでは4試合に登板し、3回2/3を投げて1勝0敗、防御率2.45。被安打2、2奪三振、4四球、3死球、1失点（自責点1）の成績を残した。一軍での登板はなかった。



8月29日のロッテ戦を最後に実戦から離れ、9月25日には左肘の内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受けた。



育成ドラフト1位で入団し、プロ1年目からファームで勝利を記録した19歳左腕。来季はまずリハビリを進め、再び実戦のマウンドに戻ることを目指す。





















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