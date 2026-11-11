







広島にとってFA宣言は長年、“流出”とほぼ同義だった。1994年の川口和久以降、権利を行使した11人は全員が他球団へ移籍。戦力外となった4人に加え、FA宣言した主力3人まで失う可能性が浮上している。チームはこの難局を乗り越え“FA全員移籍”の歴史を変えられるのか。戦力への影響と、これまでのケースを振り返りたい。（文：八木遊）





[caption id="attachment_290737" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの新井貴浩監督（写真：産経新聞社）[/caption]











広島が異例のオフを迎えている。10月には小園海斗、矢野雅哉、田村俊介、前川誠太の4人に来季の契約を結ばないと通告。さらに森下暢仁、床田寛樹、坂倉将吾の主力3人が国内FA権を行使し、投打の柱まで失いかねない状況だ。



小園ら4人の戦力外は、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを巡る一連の問題が背景にある。球団は4人についてエトミデートを使用した事実を確認できなかったものの、来季に向けて信頼関係を築くことは難しいと判断した。



一方、森下ら3人のFA宣言は、選手自身が権利を行使したものだ。球団側の判断による4人の戦力外とは事情が異なる。



気になるのは広島のFA流出の歴史だ。1994年の川口和久を皮切りに、江藤智、金本知憲、新井貴浩、丸佳浩ら、過去にFA宣言した11人は全員が国内外の他球団に移籍。2007年には黒田博樹と新井が同時に権利を行使し、投打の柱を失った。



今回の3人も全員が国内他球団へFA移籍すれば、1993年オフの制度導入以来、NPB史上初の出来事となる。



森下には巨人、DeNA、ソフトバンク、床田にはオリックス、坂倉には西武とロッテが獲得に関心を示していると報じられており、争奪戦に発展する可能性は高い。











もし戦力外の4人に加えてFAの3人まで抜けるとなれば、戦力面での痛手は極めて大きい。2025年は小園が161安打、坂倉が82安打を記録。



矢野、田村、前川を含めた5人の野手の合計は328安打で、チーム総安打1184本の27.7％を占めた。



投手陣では床田が9勝、森下が6勝をマーク。2人でチーム59勝の25.4％に当たる15勝を挙げた。2026年も2人で15勝、野手5人は233安打を放ち、チーム総安打1058本の22.0％を記録している。



2025年にチームの安打数や勝利数の約4分の1を担った7人。小園ら4人に続き、FA宣言した3人まで移籍すれば、チームの立て直しはさらに難しくなる。



そんな逆境の中、広島も主力の引き留めに動いている。森下と床田には年俸増や複数年契約を提示し、坂倉を含む3人とも宣言残留を容認する方針。かつては宣言残留を認めなかった時期もあり、今回は過去11人とは事情が異なる。



ただ、FAの3人が重視するのは金銭面だけではない。森下は他球団からの評価を聞きたいと話し、「カープでも勝ちたい」という思いやチームの方針にも言及。



床田は長く現役を続けるために契約年数を重視し、坂倉も自身への評価や起用ポジションを判断材料に挙げている。



特に注目したいのが、森下の「勝ちたい」という思いだ。



広島は2016年からセ・リーグ3連覇を達成したものの、2019年以降の8年間で7度のBクラス。森下自身は優勝を経験しておらず、勝てるチームづくりも残留交渉の重要な焦点になるだろう。



広島は過去11人全員がFA移籍した歴史を変えられるのか。薬物問題に揺れたチームにさらなる主力流出が重なれば、3連覇を果たした黄金時代の再来はもとより、Bクラス脱出さえままならなくなる。













【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。











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【了】