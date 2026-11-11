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MLB Japanが10日、公式Xを更新。サバンナ・バナナズへの入団が決まった杉谷拳士氏が、MLBの「現役最強の3人」を選ぶ動画を公開した。



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動画は、MLBが主催する3対3の野球イベント「MLBx」で杉谷氏が監督を務めるとしたら、という設定で理想のチームをつくる企画。



杉谷氏が1人目に選んだのは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手。2人目にはサンディエゴ・パドレスのフェルナンド・タティス・ジュニア選手を挙げ、ポストシーズンで見せた雄叫びをイベントでも見たいと期待を込めた。



最後の1人では複数の選手の間で迷う様子も見せたが、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手を指名。来季は50本塁打を打ってほしいという思いを込めて選んだ。



今季、大谷選手は139試合で打率.275、30本塁打、81打点を記録。タティス選手は159試合で打率.289、25本塁打、83打点、38盗塁をマークし、メジャー1年目の村上選手は127試合で35本塁打を放った。



杉谷氏は帝京高から2008年ドラフト6位で北海道日本ハムファイターズに入団し、2022年まで一軍通算777試合に出場した。



7日にみずほPayPayドーム福岡で開催された「MLBx:Fukuoka」には、アダム・ジョーンズ氏、藤浪晋太郎投手とボルチモア・オリオールズのチームを組んで出場したが、松坂大輔氏らのボストン・レッドソックスのチームに敗れ、初戦で姿を消した。





























【動画】杉谷拳士が選ぶ“最強の3人”は…？ 「杉谷監督」が選出した3選手はこちら



MLB JapanのXより





👀 選手が選ぶ最強の３人は？？



もし 監督だったらという目線で理想のチームを作ってもらいました✨️





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【了】