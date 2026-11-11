







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの二軍監督を務める斉藤和巳氏が10日、自身のインスタグラムを更新。横浜DeNAベイスターズへの移籍が決まった嶺井博希選手へのメッセージをつづった。



投稿では、嶺井選手を愛称の「バウ」と呼び、「2月のキャンプから二軍で時間を共にした」と今季を振り返った。



続けて「誰よりも早く球場に来て準備を繰り返す」と嶺井選手の姿を紹介。若手選手にアドバイスを送ったり、遠征先で食事に誘ったりする様子にも触れ、「感謝の思いしか浮かばない」とつづった。



最後は「バウ！本当にありがとう！」と締めくくった。



10日には、嶺井選手のDeNAへの無償トレードが両球団から発表された。沖縄尚学高、亜細亜大を経て2013年ドラフト3位でDeNAに入団した35歳の捕手で、2022年オフに国内FA権を行使してソフトバンクへ移籍した。



ソフトバンクでは4年間で111試合に出場し、2025年は63試合で打率.224、4本塁打を記録。しかしプロ13年目の今季は、初めて一軍出場がなかった。来季は5年ぶりに古巣でプレーする。





























【投稿】「バウ！本当にありがとう！」ホークス二軍監督・斉藤和巳氏が嶺井博希へ感謝をつづった投稿がこちら



斉藤和巳氏の公式インスタグラムより





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【了】