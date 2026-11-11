







千葉ロッテマリーンズは、11月22日に開催するファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2026 supported by ビックカメラ」にて、益田直也投手のプロ通算250セーブ達成を記念して株式会社ロッテが制作した「ますだのマーチ」を、来場者を対象に先着25,000個配布することを発表した。









「ますだのマーチ」は、益田直也投手の通算250セーブ達成を記念した特別デザインのコアラのマーチ。



パッケージには、今年の8月4日に250セーブを達成した際に撮影した選手集合写真を使用し、記録達成の記念を形にした特別なデザインとなっている。



今回、株式会社ロッテと千葉ロッテマリーンズの共同企画として、益田投手の250セーブ達成をファンの皆さまとともに記念する機会として、ファン感謝デーでの配布を実施。



配布は各入場ゲートにて開場時間の9時30分から開始し、チケット1枚につき1個、先着25,000個で、なくなり次第終了となります。















































【拡大写真】特別デザイン！配布される「ますだのマーチ」





[caption id="attachment_301012" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]























価格：

16,500円





（2026/10/08 16:44時点 ）



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【了】