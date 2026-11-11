







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの度会隆輝選手が10日、自身のインスタグラムを更新。侍ジャパンの一員として参加した宮崎合宿を振り返った。



投稿では「最高に充実した宮崎合宿になりました！！！」とつづり、チームメートとの集合写真やグラウンドでの写真を公開した。



侍ジャパンは「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に向け、3日から宮崎市で合宿を実施。7日に千葉ロッテマリーンズ、8日に広島東洋カープと練習試合を行い、9日に打ち上げた。



最終日には井口資仁監督が、合宿のMVPに度会選手の名前を挙げた。度会選手は約2000人のファンの前でチームを代表してあいさつし、一本締めで合宿を締めくくった。



度会選手は横浜高、ENEOSを経て、2023年ドラフト1位でDeNAに入団した24歳。プロ3年目の今季は134試合に出場し、打率.274、9本塁打、51打点といずれも自己最高の数字を残した。



大会は12日から15日まで東京ドームで行われ、日本は12日の初戦で台湾と対戦する。





























【投稿】合宿MVPに…！侍ジャパン・度会隆輝が宮崎合宿を振り返った投稿がこちら



度会隆輝のInstagramより





【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】