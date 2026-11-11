オリックスを今オフに戦力外となった育成3年目の寿賀弘都投手が、英明高校（香川）以来の二刀流で、11月17日にバンテリンドームで行われる日本プロ野球選手会主催のトライアウトに臨む。

「3年間、ピッチャーで頑張ってきましたが支配下になることはできませんでした。戦力外になって、やっぱり自分のバッティングは武器でもあるので、ブランクはありますがもう一度、野手をやりたいという気持ちがわいてきました」。オリックスの選手が使っていないグラウンドで、同じように戦力外通告を受けた選手と打撃と守備練習を終えた寿賀が目を輝かせた。

寿賀は香川県出身の左腕。英明高ではストレートとスライダーを武器とする一方で、外野手として中軸を任され二刀流として活躍し、3年時に春夏連続して甲子園出場に導いた。高松商から巨人にドラフト1位で入団した浅野翔吾外野手の1学年下だが、中学時代に高松リトルシニアでバッテリーを組んでいたこともある。

2023年夏の甲子園1回戦の智弁学園（奈良）では、タイブレークの延長10回の末、智弁学園（奈良）にスクイズを決められサヨナラ負けを喫したが、この試合で外野手の寿賀は右腕エースと交互に4度ずつ登板。ドラフトでは投手として評価され、オリックスに育成1位指名された。

プロ入り後は投手に専念。1年目は球速が伸びなかったが、2年目からはストレートの軌道で右打者の内角をえぐるクセ球の「真っスラ」やスライダーを武器にファームで7試合に登板し、防御率1.12。3年目は8試合で防御率2.31と数字は残した。

投手専念の3年間、本音の部分では打者にも思いがあったという。「すごく（打者としても）やりたかったのですが、（入団時に）『両方はできない』と言われて」。戦力外になった今だからこそ、かなわなかった夢に挑戦したいという思いが強くなったという。

「高校の時に比べるとピッチャーの球も速くなるので、野手の方に打ち方とかいろんなことを教えてもらいながら打撃練習に取り組んでいます。ピッチャーをやっていたので（攻め方など）いろんな見え方もわかるんで」と、駆け引きなど投手としての3年間も無駄にはなってはいないそうだ。

浅野からは、戦力外通告を受けた10月5日、「これからどうする？」と心配する電話があった。打者で挑戦する決心がまだついていない時期で、今も二刀流は報告していない。

「スイングは結構、（高校時代のいい時に）近付いてきました。外野守備は、フライへの入り方やピッチャーの投げ方をしていたので、送球なんかも課題です。でも楽しいです。めっちゃ、楽しいです」。高卒3年目の21歳。本来の武器であった打撃でもう一度、NPBに挑戦する。

取材・文＝北野正樹