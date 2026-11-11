







大谷翔平 最新情報

サンディエゴ・パドレスが、今オフ最大級のフリーエージェント（FA）として注目されるタリク・スクーバル投手の獲得に関心を示している。先発ローテーションに大きな穴を抱える中、新オーナー体制の積極姿勢もあり、本格的な争奪戦へ加わる可能性が浮上した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が11月9日（日本時間10日）に言及した。



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スクーバルは今オフのFA市場で最も高く評価される投手とみられており、投手史上最高額の契約になる可能性がある。年俸総額は4億ドル（約632億円）を超えても驚きではないとされた。



パドレスの新たなオーナーになったホセ・E・フェリシアーノ氏とクワンザ・ジョーンズ氏は今季、MLB史上最高額となる39億ドル（約6162億円）で球団を買収した。



今季のトレード期限でも、A.J.プレラー編成本部長がケーシー・マイズ投手やロビー・レイ投手を獲得する積極的な補強を実行した。新体制が大きな投資を容認する姿勢を示しているようだ。



注目の集まる今オフのパドレスの動向について、カムラス氏は「プレラー編成本部長はシーズン終了後の会見で、今オフに全く新しい先発ローテーションを構築するという挑戦を楽しみにしていると語った。スクーバルは、パドレスがここ数年一貫して欠いていた、確固たるエースとなるだろう」と言及した。



ドジャースは今季、ワールドシリーズ3連覇を目指してスクーバルを獲得したが、その目標は叶わなかった。来季も大谷翔平選手が二刀流で出場することを表明しており、スクーバルとは再契約を果たし、再びワールドシリーズ制覇を成し遂げたいと考えているだろう。











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