【巨人】「人生これから！頑張ります！」“常総のバレンティン”が現役引退…

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元読売ジャイアンツの菊田拡和選手が10日、自身のインスタグラムを更新。現役を引退することを発表した。







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投稿では「この度、野球を引退することを決断しました」と報告。「僕の野球人生は、決して楽しいことばかりではなく、悔しい思いや怪我で苦しい時期もありましたが、その一つひとつが今の自分をつくってくれたと思っています」と振り返った。



巨人で戦力外となった後にプレーの機会をくれたミキハウスへの感謝もつづり、今後は「パーソナルトレーナーとして活動していこうと考えています」と明かした。最後は「人生これから！頑張ります！」と締めくくった。



菊田選手は25歳の内野手。常総学院高から2019年のドラフト3位で巨人に入団し、“常総のバレンティン”の異名を持つ長距離砲として期待を集めた。



プロ4年目の2023年に一軍デビューを果たしたが、6試合で5打数無安打に終わった。同年はファームで103試合に出場し、打率.257、7本塁打、32打点を記録している。



2024年限りで戦力外となり、2025年からは社会人野球のミキハウスでプレーしていた。





























【投稿】今後はパーソナルトレーナーに…元巨人・菊田拡和が現役引退を報告した投稿がこちら



菊田拡和選手の公式インスタグラムより





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【了】