







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ミルウォーキー・ブルワーズにワールドシリーズ（WS）3連覇の夢を断たれた。そのライバルを倒して再びWSを制覇するため、ブルペンの一角を引き抜くのも一手かもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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獲得候補に浮上しているのは、現在32歳のトレバー・メギル投手。今季は63登板、3勝3敗7ホールド30セーブ、防御率2.63といった数字を残しているブルペンの中心的存在だ。



同メディアは「ドジャースはエメ・シーハン投手との1対1で、メギルのトレード獲得を目指すべきだろう。これは両球団がそれぞれ抱える、投手陣の補強ポイントを埋めるものとなる。ドジャースは試合終盤を任せられる実績豊富なリリーフを獲得でき、ブルワーズは連覇を目指す上で戦力となるメジャー級の先発を手にすることができる」と指摘。



続けて、「メギルの役割は、必ずしも全てのセーブ機会を任されることを前提とする必要はない。ブルペンには既にエドウィン・ディアス投手とタナー・スコット投手がいるため、9回を迎える前に相手の強打者を抑える役割を任せたり、他のリリーフに休養が必要な際に起用したりすることができる。こうした起用の柔軟性はアレックス・ベシア投手らがFAとなっている現状では、さらに大きな価値を持つ。彼らの去就が不透明なため、ドジャースは重要なイニングを他投手に振り分ける必要がある」と記している。











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