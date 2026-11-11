全国内航タンカー海運組合(以下、内航タンカー組合)は11月5日、愛媛県松山市の三津ふ頭で内航タンカーの見学会を開催した。また同日、アイテムえひめでは国立波方海上技術短期大学校の学生に向け、タンカー船会社37社が参加する説明会も実施された。

内航タンカー2隻を学生が見学

内航タンカー組合では、船員養成学校の学生を対象に、内航タンカー船員への理解を深めてもらうとともに、内航タンカーのPRを図るため、内航タンカーの見学会と船会社による説明会を全国で開催している。

今回の見学会には、国立波方海上技術短期大学校の1年生81名が参加。午前中は晴天だったものの、午後には大雨となるなど天候が急変する中、学生たちは内航タンカーの甲板設備、船橋、機関室、居住環境などを見学した。

内航タンカー組合 竹内専務理事より開会挨拶

見学会では、「鶴伸丸」と「昭久丸」の2隻が提供された。「鶴伸丸」は鶴見サンマリンが所有・運航する6,000kl型の白・黒兼用タンカー、「昭久丸」は昭和日タンが所有・運航し、昭和日タンマリタイムが管理する6,000kl型の白油タンカーだ。

学生たちは6班に分かれて乗組員から直接説明を受け、内航タンカーの職場を肌で感じ取った。

鶴伸丸機関室で説明を受ける学生

昭久丸サロンでは日々の献立例を写真で紹介

鶴伸丸荷役制御の仕組みを聞く学生

鶴伸丸で実際にバルブを回し重さを実感

昭久丸タンク内の深さを確認

37社が参加するタンカー説明会も実施

同日、松山市内のアイテムえひめにて、タンカー船会社37社43名が参加する説明会も開催された。参加企業は石油タンカー班とガス・ケミカルタンカー班に分かれ、学生に対して、就職した際の船員の職務や乗船期間、休暇、船員になるための心構えなどを説明した。

学生たちは質疑応答や意見交換を通じて、内航タンカー船員の仕事への理解を深めるとともに、就職後の働き方についてイメージを膨らませた。また、見学会と説明会を体験した後に実施された聞き取り調査では、約半数の学生から内航タンカー船員への就職に興味を持ったとの回答が得られたという。