イオンは12月2日から順次、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約900店舗で、トップバリュベストプライス「デコまちケーキ」全2種類を発売する。

デコまちケーキ

「デコまちケーキ」は、「デコ(飾)られるのを待っている」状態をコンセプトにしたケーキ。少人数でも食べきりやすい4号サイズで、直径は約12cm。冷凍状態で販売し、冷蔵庫で約3時間解凍すると食べられる。凍ったままトッピングを飾ることも可能だ。

あえて絞りクリームを載せていないため、フルーツやホイップクリームなどを使って自由にデコレーションできる。また、高さのある容器の蓋を採用し、飾り付けた後もケーキが崩れにくく、冷蔵保存や持ち運びがしやすい仕様に仕上げたという。

プレーンとチョコの全2種類

プレーンタイプの「トップバリュベストプライス デコまちケーキ 4号」(842.40円)は、ふんわり焼き上げた2枚のスポンジの間にミルクムースを重ね、北海道産純生クリームをブレンドしたホイップクリームで包み込んだ一品。フルーツと相性のよい、濃厚ながらもすっきりとした味わいが特徴だ。

トップバリュベストプライス デコまちケーキ 4号 842.40円

チョコ好きには「トップバリュベストプライス デコまちケーキ チョコ 4号」(1,058.40円)も用意。こちらは、ふんわりと焼き上げた2枚のココアスポンジにチョコムースを重ね、すっきりとした口どけのよいチョコクリームで包み込んでいる。濃厚さのなかに、ほんのりビターな風味も楽しめるという。

トップバリュベストプライス デコまちケーキ チョコ 4号 1,058.40円

イチゴと白桃を使ったデコレーション例も

デコレーション例として、「デコまちケーキ」を使った「苺と白桃のスイートデュエット」も紹介されている。

トッピングには、11月下旬発売予定の「トップバリュベストプライス ディズニー いろいろ使える しぼるだけホイップ いちご風味 (C)Disney」や、「トップバリュベストプライス 凍ったままでおいしい いちご」「トップバリュベストプライス 凍ったままでおいしい 白桃」「トップバリュ ディズニー フルーツソース フルーツミックス (C)Disney」を使用。材料費は約1,200円で、レシピは12月5日に公開予定だ。

また、イオンは「CAKE RECIPE 100」をテーマに、トップバリュ商品を使った100種類のケーキレシピをWebサイトで順次公開。スイーツだけでなく、肉や魚、たこ焼き、チーズ、サラダなどを組み合わせた、見た目も楽しいメニューを提案するという。