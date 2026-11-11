待ち望んだ息子の誕生。しかし、その日の夕方、妻から届いたのは赤ちゃんの心臓に病気があるという知らせだった。退院後も心ここにあらずの様子だった妻に、夫が見せた一本の動画。そこには、家族にとって忘れられない瞬間があった。7日に放送された文化放送のラジオ番組『錦鯉・渡辺隆の深夜、オヂさんは大胆に』(毎週土曜27:30～28:00)で、あるリスナーの体験談が紹介された。

息子が生まれた日の夕方、妻から届いた知らせ

番組にメールを寄せた男性リスナーは、2021年12月14日に息子が誕生したと振り返った。当時はコロナ禍のため、出産に立ち会うことができなかった。無事に生まれたものの、その日の夕方、妻から電話がかかってきた。

伝えられたのは、赤ちゃんの血圧が下がり、心臓に病気があるという知らせだった。男性は週末を待ち、新幹線に乗って半日かけて妻のもとへ向かうことに。その道中、何気なくXを開くと、トレンドに「錦鯉」の文字があった。

2021年の『M-1グランプリ』で優勝した錦鯉。男性の目に留まったのは、同大会で披露したネタのセリフ「ライフ・イズ・ビューティフル」でも話題になった動画だった。思わず動画を見た男性は、妻にもその映像を見せることにした。

退院後、初めて見せてくれた笑顔

妻は退院したものの、男性が何を話しかけても反応がなく、うつろな様子だったという。そんな妻に、「今年は錦鯉が優勝したんだって」と動画を見せた。すると、思いがけない変化があった。

「そこで退院後、初めての笑いを見せてくれました」

男性は、当時の出来事をそう振り返った。さらに、息子についても、その後の経過を報告。自然治癒の可能性は低いと言われていたものの、2週間後に自然治癒し、現在は元気に成長しているという。

男性は「あの時は嫁の初笑いをありがとうございました」と感謝を伝え、いつか広島で公演があれば家族全員で見に行きたいとつづった。

渡辺隆「こんな素敵なメールも来るんかい」

投稿を読み終えた渡辺は、「こんな素敵なメールも来るんかい!」と驚き、笑いを交えながらも感激した様子。「大変ではあったけれども、元気になって良かった」と家族のその後を喜び、「最高のメールです!」と感謝を伝えた。

男性からは、息子の連絡ノートに貼るための番組ステッカーが欲しいというお願いもあった。これを受けた渡辺は、連絡ノート用だけでなく、冷蔵庫用、車に貼る用として、ステッカーを3枚プレゼントすると発表。番組のエンディングでも投稿に触れ、「元気な息子にもよろしくお伝えください」と温かな言葉を送っていた。