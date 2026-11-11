お笑い芸人のジミー大西が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【最恐!?】ジミー大西がやらかしてブチギレさせた師匠たちがマジでヤバすぎました!」に出演。若手時代に怖かった大物芸人を明かした。

ジミー大西

ジミー大西

ジミー大西「(横山)やすし師匠が一番怖かったです」

関根勤から「怖い人とかは別にいなかった?」と尋ねられたジミーは、「やっぱり、(横山)やすし師匠が一番怖かったです」と回答。そして、「まず、呼びに行くじゃないですか。『師匠、出番です』って言って」と、若手時代に経験した劇場でのある出来事を振り返っていく。

ジミーによると、前の出演者の出番が予定より短くなることもあるため、次の出演者を少し早めに呼びに行く必要があったそうで、「『師匠、出番です』と1分前くらいに言ったら、やすし師匠がバーっと着替えて袖に来はるんですよ。そしたら、『コラ! まだ出番違うやないか!』って言われるんですよ」と回顧。

「はい、すみません」と謝罪したジミーは「今度は遅く呼びに行こうと思って、遅く呼びに行った」ところ、相方の西川きよしから「やすしくんは?」と聞かれることに。さらに、そこに居合わせた別の師匠から「やすし出番やぞって言ってこい」と言われたジミーは、言われたままの言い方で「やすし出番やぞ」と伝えてしまい、やすしさんから「コラ! おのれ! 誰にぬかしとるんじゃ!」と激怒されたそうだ。

この話を聞いた関根が「じゃあ、やすし師匠だけだ。怖いのは」と尋ねると、ジミーは「やすし師匠と(岡)八郎師匠はやっぱり怖かったです」と答え、岡さんとのエピソードも明かしていた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。

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