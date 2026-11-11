カシオ計算機は11月、「CASIO CLASSIC」のPREMIUMシリーズから、フルメタルのデジタルウオッチ「A1000SP-7JR」を発売する。裏面にストライプの蒸着を施したサファイアガラスを採用し、光の当たる角度で表情が変わる。価格は27,500円。

旭光仕上げの真鍮文字板に、裏面にストライプを蒸着したサファイアガラスを重ね、奥行きのある質感に仕上げた。ステンレススチールのバンドはヘアライン仕上げとミラー仕上げを組み合わせている。スペシャルパッケージが付属する。

日常生活用防水に対応し、高輝度の白色LEDバックライト「スーパーイルミネーター」を搭載する。電池寿命は約3年。

主な仕様は以下の通り。