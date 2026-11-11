カシオ計算機は11月、「CASIO CLASSIC」のPREMIUMシリーズから、フルメタルのデジタルウオッチ「A1000SP-7JR」を発売する。裏面にストライプの蒸着を施したサファイアガラスを採用し、光の当たる角度で表情が変わる。価格は27,500円。
旭光仕上げの真鍮文字板に、裏面にストライプを蒸着したサファイアガラスを重ね、奥行きのある質感に仕上げた。ステンレススチールのバンドはヘアライン仕上げとミラー仕上げを組み合わせている。スペシャルパッケージが付属する。
日常生活用防水に対応し、高輝度の白色LEDバックライト「スーパーイルミネーター」を搭載する。電池寿命は約3年。
主な仕様は以下の通り。
- ケースサイズ：W38.0×D7.3×H39.6mm
- 質量：101g
- ケース材質：ステンレススチール
- バンド：ステンレススチールムクバンド、ワンプッシュ三つ折れ式中留
- 防水性能：日常生活用防水
- ガラス：サファイアガラス
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- その他機能：ストップウオッチ（1/100秒、60分計、スプリット付き）、時刻アラーム・時報、オートカレンダー（2月28日制）、12／24時間制表示切替、LEDバックライト（ホワイト）