10月17日、巣鴨のとげぬき地蔵尊高岩寺にて「反射材フェア2026」が開催された。JA共済が地域貢献活動の一環として各地で実施している「服装“見えやすさ”診断 見えチェック」の体験ブースに加え、交通安全教室が開かれたほか、反射材製品の展示・販売などが行われ、多くの来場者でにぎわった。

高齢者の夜間の交通事故を防ぐため、今年は巣鴨のとげぬき地蔵尊高岩寺で開催

昨年まで池袋サンシャインシティで実施していた「反射材フェア」だが、今年は巣鴨のとげぬき地蔵尊高岩寺で開催。その理由について、冒頭挨拶をした一般財団法人全日本交通安全協会の入谷誠氏は、「近年、65歳以上の高齢歩行者の夜間における死者数が全体の6割以上を占めている。65歳以上の歩行者の安全を守ることが重要な課題であると考え、今年は65歳以上の方々が多く集われているこの場所での開催を決定した」と話した。

入谷氏は「反射材フェア」の開催について、「この機会に反射材がいかに有効であるか楽しみながらご理解いただくとともに、様々な反射材製品も展示・販売しておりますのでお気に入りのものを見つけて、事故に遭わないように身につけていただきたい」と話し、多くの人が反射材を通じて交通安全に気を配ることを願っているとした。

一般財団法人全日本交通安全協会 入谷誠氏

続いてテープカットセレモニーが行われ、反射材フェアがスタート！

左から池袋交通安全協会 山本曻氏、一般財団法人日本反射材普及協会 菅沼篤氏、一般財団法人全日本交通安全協会 入谷誠氏、全国共済農業協同組合連合会 藤内博史氏、巣鴨交通安全協会 関根和夫氏、目白交通安全協会 唐澤和子氏

会場内には、反射材が光る仕組みについての展示や、実際に手に取って光り方を確認できる展示も多くあった。

反射材がなぜ光るのかについての展示

思わず身につけたくなる反射材がたくさん！

通りすがりで参加した来場者も多かったが、会場内には楽しみながら反射材に興味を持てるコンテンツがたくさん。たとえば巨大ガラポンの景品には、普段見慣れないレアな反射材があり、多くの来場者の興味を引いていた。

巨大ガラポンを回す参加者

さらに反射材用品販売コーナーでは、これまでの反射材のイメージを覆す可愛いビジュアルの反射材製品がたくさん。

カバンにつけたくなる可愛い反射材がたくさん販売されている

特に目を引いていたのは「アニマル反射マスコット」。一見反射材には見えないが、マスコット全体で光を反射するそう。実際に光る様子を体験して購入した参加者も多くいた。

以前は蛍光色しかなかったリフレクターバンドも、近年ではパステルカラータイプがあり、反射材の進化についてみているだけでも楽しい。

小さなお子さんから人気が高かったのは、「白バイ展示コーナー」。普段間近で見る機会がない白バイをじっくり観察したり、またがって記念撮影をすることができる。

白バイにまたがって記念撮影ができるレアな機会

「反射材ぬりえ体験コーナー」では、無地の反射材の中から好きな形のものを選び、色を塗って楽しむことができる。自由な発想で色や模様を描き込んで、自分だけの反射材を完成させることで、より身につけたくなるアイテムになる。

想像以上に夜道ではドライバーから見えていないと痛感！「見えチェック」コーナー

多くの来場者が列を作っていたのは、JA共済主催の服装見えやすさ診断「見えチェック」体験コーナー。

参加者は普段の服装と、反射材を身につけた服装の2パターンで撮影を行う。

その後、どのくらい夜道で自分の姿がドライバーから見えているか・あるいは見えづらいのかの解説をしてもらえる。

解説の内容はシートとして持ち帰ることができるが、昼間・薄暗い時間帯・夜道でそれぞれ、普段の服装の場合と反射材を身につけた場合の比較が一目瞭然となっている。

自分では「そうは言っても見えているでしょ？」と思っていても、反射材があると無いとでは大きく違うことがわかる。普段から蛍光色の服装をすることは現実的には難しいが、反射材を身につけるだけでこんなに変わるならつけるしかなくない？！と痛感。

他にも、反射材マルシェバッグをつくることができるワークショップも開催。たくさんの種類の反射材アップリケで自分だけのオリジナルバッグが完成する。

ワークショップでは反射材マルシェバッグをつくることができる

一見、反射材には見えないものの、ライトが当たると結構光るため夜道で持っていると心強い。こうしたアイテムも交通事故防止につながる。

交通安全教室ではわかりやすく視認性を学ぶ

ステージでは交通安全教室も開催。ウメおばあちゃんとともに、小さい子でもわかりやすく夜間の視認性について学べる内容だ。

薄暗い夜道ではどのくらいドライバーから見えづらいか？を検証する企画では、「何色のTシャツが見えますか？」と問いかける場面も。白・緑・黄色・オレンジ・青のTシャツだけかと思いきや、実は黒いTシャツも隠れており、「暗い色の服装だとこんなに見えていない！」と呼びかけた。

ピーポくんとの記念撮影では多くの親子連れが集まり、楽しみながら反射材について知ることができた様子。普段なかなか反射材について考える機会はないかもしれないが、知れば知るほど身につけているだけで自分の命さえ守ってくれるかもしれない大事なアイテム。この機会にお気に入りの反射材を見つけてみたい。