トヨタ自動車「ランドクルーザー」(ランクル)の末っ子として今年発売された「ランドクルーザーFJ」。ランクルとしてはサイズも価格もお手頃なので、どんな車種が競合となるのか気になる人もいるかもしれない。サイズやメカニズムが近いライバルをいくつか考えてみた。

「ランドクルーザーFJ」の写真を一気に見る

サイズや価格が近いSUVといえば…

ランクルを孤高の存在だと思っている人は多い。たしかにフラッグシップの「300」は、日産自動車が「パトロール」の日本導入を予定しているものの、現時点ではライバル不在。トヨタが40年以上もモデルチェンジせずに作り続ける「70」は唯一無二の存在だ。

しかし、間にある「250」には、かつての好敵手だった三菱自動車工業「パジェロ」が復活してきた。

となると、末っ子「FJ」には競合車種が存在するのだろうか。とりわけ、購入を考えている人であれば気になるはずだ。

FJのボディサイズは全長4,575mm、全幅1,855mm、全高1,960mm。まずこの外寸で見ると、同じトヨタの「RAV4」が気になってくる。

「RAV4」の写真を一気に見る

FJのグレードが「VX」だけなのに対し、RAV4にはいくつかある。タフなスタイルのグレード「Adventure」とハイブリッドシステムを組み合わせた車種のサイズを見ると、ボディサイズは4,620×1,880×1,680mm。高さ以外は少し大きいという程度だ。

価格はFJが450万100円なのに対し、RAV4 Adventureのハイブリッド車は454万9,600円。差は5万円に満たない。

ただしこの2台、メカニズムがかなり違うことは覚えておくべきだ。

FJはランクル伝統のラダーフレーム、縦置きエンジン、リアリジッド式サスペンションを持つのに対し、RAV4は同クラスのセダン同様、モノコックボディに横置きエンジン、4輪独立懸架サスペンションを持つ。

少し前に公開した走りの記事にあるように、FJは乗り心地やステアリングの感触が独特だ。その代わりオフロードの走破性は上を行く。一方のRAV4はハイブリッドなので、WLTCモード燃費はリッター22.9kmと、リッター8.7kmのFJの倍以上走るという計算になる。このあたりが判断の分かれ目になるだろう。

メカニズムがほぼ同じSUVといえば…

では、ボディサイズや価格は脇に置いて、メカニズムで共通する部分が多い車種はというと、スズキ「ジムニーノマド」が思い浮かぶ。

ラダーフレームにエンジンを縦置きする後輪駆動ベースであること、ローレンジを備えた副変速機が付くことは同じ。サスペンションはリアだけでなくフロントもリジッドアクスルで、4速ATだけでなく5速MTが選べるなど、より本格派と感じさせる部分もある。

「ジムニーノマド」の写真を一気に見る

ただしボディサイズは3,890×1,645×1,725mmとかなり小柄で、長さだけでなく幅も5ナンバー枠内に収まる。グレードは「FC」のみで、価格はトランスミッションを問わず292万6,000円。FJに比べ150万円以上も安い。

エンジンは1.5リッター直列4気筒ガソリン自然吸気で、WLTCモード燃費は5MTがリッター14.9km、4ATがリッター13.6kmと、当然ながらランクルFJよりは良好だ。排気量が小さいので、自動車税などの負担も少なくなる。

とはいえボディがコンパクトな分、車内の広さはFJほどではない。軽自動車のジムニーをベースにボディを伸ばし、フェンダーをワイドにしたという成り立ちなので、乗車定員が5名ではなく4名となることも気を付けてほしい。

2台で大きく違う部分としてはスタイリングもあるだろう。ランクルFJがカジュアルテイストを前面に押し出したのに対し、ジムニーノマドは機能重視の雰囲気。このあたりもチョイスの理由になりそうだ。

「FJ」を車名に冠したトヨタSUVはほかにも

そしてもう1台、中古車になるが、トヨタが2018年まで販売していた「FJクルーザー」が思い浮かんだので紹介しておくことにしよう。

かつてのランドクルーザーの形式名に使われていた「FJ」の2文字を使っていることはランクルFJと共通しているし、ランクルは名乗っていないものの、メカニズムは250の前身である「ランドクルーザープラド」と共通部分が多かった。

つまりラダーフレーム、リアがリジッドアクスルのサスペンション、ローレンジを備えた副変速機を持つことはランクルFJと同じであり、パートタイム式4WDであることも共通だった。

もともと北米向けの車種だったこともあり、ボディサイズは4,635×1,905×1,840mmと幅が広めではあるものの、ランクルFJに近いこともわかる。テイストは異なるが、カジュアルタッチのスタイリングも方向性が近いといえるのではないだろうか。

注意したいのは、安全装備などが最新レベルではないこと、エンジンが4リッターV型6気筒ガソリン自然吸気なので燃費はランクルFJ以上に厳しいこと、ドアが観音開きなのでリア側を先に閉める必要があることなどだ。

中古相場はランクルシリーズ同様、高値傾向にある。年式が新しい2016～18年式では、約325万～350万円だった新車価格並みの数字となっているようだ。中古車でも大丈夫という人は、選択肢のひとつに入れてよいのではないだろうか。