







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、コンディション不良が響いて二刀流、特に投手としては苦しいシーズンとなった。来季は最後までフル稼働してくれることが期待されているが、米メディア『ドジャースビート』はその一手として、序盤戦はリリーフとしてプレーする案に言及している。



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大谷はプロ1年目の2013年から今季まで、レギュラーシーズンでは日米通算199登板を記録している。この内、リリーフとして登板したのは日本時代の3試合のみで、メジャーではここまでの114登板は全て先発として記録している。



同メディアは「元MLB球団GMのジム・ボウデン氏は先日出演したラジオ番組の中で、あらかじめ登板日を決めたリリーフとして大谷を起用する案を示した。その狙いは打者として高いパフォーマンスを維持できるようにしながら、10月のポストシーズンに向けて、投手としても万全の状態に仕上げることにある」と言及。



続けて、「序盤は週に1～2回起用したい。基本的には1イニング、時には2イニングを投げてもらう」、「ブレイク・スネル投手のように、5～6回までしか投げない先発もいる。例えば、スネルの登板日には大谷が7、8回を投げるといった起用法が考えられる」、「8月初めから先発として起用する。そこから12試合に先発させれば、肩を消耗させずに万全の状態でポストシーズンを迎えられるだろう」という同氏の主張を伝えている。











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