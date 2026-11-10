「見過ごされている事実」村上宗隆、離脱なければ43本塁打ありえた！？　…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、メジャー1年目の2026年に35本塁打を記録した。好不調の波が大きいシーズンだったが、その評価を左右する「見過ごされている事実」があると、米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

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同メディアによると、村上はシーズン序盤、メジャー屈指の長距離砲として存在感を示したが、終盤の数カ月はストライクゾーン内の球に対するコンタクト不足が響いたという。



一振りで試合を変える力がある一方、大事な場面で淡泊な打席に終わることもあった。



同メディアが見落とされがちな要素として挙げたのが、負傷の影響だ。



村上は5月29日の試合で一塁へ走った際に、グレード2の太もも裏の肉離れを負い、1カ月以上戦列を離れている。復帰は7月10日だった。



負傷前は57試合で20本塁打を放ち、162試合換算で57本に迫るペースだった。



しかし、その後の70試合では15本塁打にとどまり、打率は.181に低下、254打数で116三振を喫している。











それを踏まえ、同メディアは「これほど長く離脱していなければ、2026年の村上の成績は全く違ったものになっていただろう」と分析する。



さらに30試合多く出場していれば、本塁打数は約43本、あるいはそれ以上になっていたと試算した。



その根拠として、同メディアはカイル・シュワーバー外野手を引き合いに出している。



シュワーバーは三振率の高さをあまり批判されず、直近5シーズンのうち4度で45本塁打以上を記録した。



村上も健康に1年を過ごせば同じことができると論じている。



負傷が打撃フォームやタイミングに影響した可能性にも触れ、「後半戦の村上は、身体的に本来の打者ではなかった可能性が十分にある」と主張。



ただし「それでも空振りの懸念が完全に許されるわけではない」とも付け加えた。



ホワイトソックスは今オフ、村上との契約延長を検討しているとされる。



同メディアは「1カ月以上離脱しながらも、村上は新人で35本塁打を放った」と強調し、「健康な村上は球界で最も危険な強打者の一人になり得る」と締めくくった。



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