「狙いは低く」千賀滉大にトレードの可能性！？　米メディアが移籍先3球団…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手に対し、GM会議でトレードへの関心が集まっているという。先発から救援に転向した右腕の移籍先候補として3球団を挙げ、それぞれが理にかなう理由を米メディア『ライジング・アップル』が報じている。

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同メディアによると、千賀はかつてトレードが難しい存在とみられていたが、救援での成功と契約状況によって信頼をある程度取り戻した。



契約は来季の1400万ドル（約22億1000万円）に加え、2028年の球団オプションが残っており、その同オプションは破棄される見込み。



その上で「メッツが見返りに何を得られるかは議論の余地があるが、狙いは低くすべきだ」と伝えている。



メッツ側にとっては、年俸の削減とロースター枠の確保に繋がる。



また、ショーン・マネイア投手のブルペン起用を固められれば、先発枠を空けるか、より実績のある勝ちパターンの救援投手を加える余地が生まれるようだ。



その中で、千賀の移籍先候補に挙げられた1球団目はピッツバーグ・パイレーツだ。



パイレーツは昨オフに複数の大型補強を行い、2026年の大半で競争力を保っている。



元メッツのグレゴリー・ソト投手がフリーエージェント（FA）となり、勝ちパターンの枠が空く。



ソトは今季、セーブ数でメイソン・モンゴメリー投手に18対16で上回られていた。











市場規模の小さい球団も千賀に合う可能性がある。



2球団目はロサンゼルス・エンゼルス。



新オーナーのもとで変化を求める可能性があり、千賀の獲得は比較的低リスクだと同メディアは主張する。



2026年のチーム最多セーブはライアン・ゼファージャン投手のわずか4で、守護神の座は空いている。



さらに、菊池雄星投手に続く日本人選手を加えることで、ロサンゼルス・ドジャースのように日本人選手が集まる球団づくりに繋がる可能性もあるだろう。



3球団目はワシントン・ナショナルズだ。



ナショナルズは来季の予想年俸総額が最も低く、最低年俸総額制度の導入の有無にかかわらず、こうした補強が必要だという。



最悪の場合は失敗に終わるが、最善なら千賀が勝利に貢献する。



最も現実的なのは、千賀が「まずまず」の働きにとどまり、シーズン途中のトレード要員になる展開だと予想した。



同メディアは、いまも威力を保つ「お化けフォーク」を理由に挙げ、「千賀は今後も、数字が示す以上の何かがあると球団に思わせ続けるだろう」と評している。



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