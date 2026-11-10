「おそらく正しい判断」岡本和真、新人王投票は7位！？　球団新人記録の33…









岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する30歳の岡本和真内野手は、2026年のア・リーグ新人王投票で7位となった。受賞は逃したものの、メジャー1年目の活躍は称賛に値すると、米メディア『ジェイズ・ジャーナル』が報じている。

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結果を踏まえ、同メディアは「岡本はア・リーグ新人王を逃したが、それはおそらく正しい判断だ」と伝えている。



ア・リーグの新人王にはデトロイト・タイガースのケビン・マゴニグル内野手が選ばれた。



岡本は3位票1票、4位票4票、5位票6票を獲得している。



岡本は156試合に出場し、打率.232、33本塁打、92打点、出塁率.310をマーク。本塁打、打点、長打率、OPSはいずれもチームトップだ。



本塁打数では、ア・リーグ新人王のマゴニグル（18本）と、ナ・リーグ新人王に輝いたシンシナティ・レッズのサル・スチュワート内野手（32本）をともに上回っている。



打点でもマゴニグルの72打点を超えたが、スチュワートの112打点には及ばなかった。



その上で同メディアは「33本塁打、92打点という数字は、かつてほどの重みを持たない」と指摘している。











さらに「現在は内部の数字や指標がはるかに重視されており、それは当然のことだ」と続けた。



マゴニグルは打率.278、出塁率.376、18本塁打、72打点、97得点、12盗塁で、ア・リーグ全体トップのbWAR7.1を記録している。



一方で、記録面での功績は大きい。



岡本はシーズン中に、2002年にエリック・ヒンスキー内野手が樹立した球団新人記録の24本塁打を更新した。



33本塁打と92打点は、いずれも球団の新人記録となっている。



また、日本人選手としてシーズン30本塁打に到達したのは、松井秀喜氏、大谷翔平選手、鈴木誠也外野手、村上宗隆内野手に続いて5人目だ。



同メディアは「そのどれもが、岡本が成し遂げたことの価値を損なうものではない」とし、「彼のルーキーイヤーは球団史上屈指のシーズンとして語り継がれるだろう」と評している。



4年契約の残り3年でこの活躍を続ければ、一つの賞を逃したことは「大した問題ではなくなる」と締めくくった。



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