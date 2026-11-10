







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今季も期待に応える投球を見せることができなかった。失望の声が集まる中、地震で被災した子どもたちを支援するために野球教室を開催することには称賛の反応もある。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が11月8日（日本時間9日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



佐々木は今季、スプリングトレーニングから調子が上がらず、シーズンに入っても苦戦する登板が続いていた。終盤にはようやく本来の姿を取り戻したかに思えたが、昨季に引き続きポストシーズンの先発ローテーションの座を得ることはできなかった。



まだ佐々木はメジャーの投手として大きな伸びしろが残されており、オフシーズンは成長のためにも重要な時間となる。そうした多忙を極める中でも、野球以外では故郷の日本に恩返しする活動を続けている。



12月に熊本で開催される今回の野球教室は、地震の影響を受けた子どもたちを支援することが目的だ。佐々木は2025年12月にも能登半島地震の被災地である珠洲市で同様の活動を行っていた。



佐々木の日本での活動を受けて、エスピナル氏は「彼はダグアウトで時折、泣いているかのような表情を見せることもある。しかし、彼は極めて粘り強い人物であり、他の人々が自分自身を形作っていく手助けをしたいと願っている」と言及した。



シーズン中は厳しい声が寄せられることも多かった佐々木だが、今回の野球教室開催には称賛の声もある。来季こそはドジャースのローテーションの座を年間を通じて守り抜き、結果でも称賛される姿を見せてほしい。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】