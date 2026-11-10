







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、思うような成績を残せず期待を裏切った選手がいる。先発ローテーションの一角を担ったタイラー・グラスノー投手もその一人だが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、今オフに放出される可能性について予想している。



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今季のグラスノーは5月上旬に腰痛のため負傷者リスト（IL）入りすると、8月下旬に復帰するまで約3か月離脱。その影響もあり、13登板、5勝2敗、防御率3.53と物足りない数字に終わっている。



同メディアは「ドジャースがチームに大きな変化を加えようとするのであれば、現在契約を結んでいる選手の一部をトレードで放出する必要がある。そこで、今オフに放出される可能性がある3名を、最も現実的な候補から大胆なサプライズとなる候補まで順に紹介する」としつつ、グラスノーをサプライズ候補に選出。



続けて、「彼は2028年の契約は球団オプションとなっており、来季が契約最終年となる可能性がある。先発を求める球団は多いが、FA市場ではタリック・スクーバル投手に次ぐ選択肢が限られている。そうした状況を考えれば、魅力的な補強候補となり得るだろう」、「ドジャースにとっても、ギャビン・ストーン投手らのために枠を空けることができる上、他に資金を回すことも可能になる。あるいは、その資金をスクーバルとの長期契約を確実にするために活用することもできるだろう」と記している。











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