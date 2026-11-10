このオフ、戸柱恭孝（DeNA）、太田光（楽天）、坂倉将吾（広島）の3人の捕手がFA宣言した。

戸柱は15年ドラフト4位でDeNAに入団し、１年目の16年から124試合に出場し、翌17年には112試合に出場して、打率.214、9本塁打、52打点、得点圏打率.316とバットでも結果を残した。この年を最後に100試合以上の出場はないが、3位から日本一になった24年はCSから抜群の存在感を発揮し、日本一に大きく貢献。今季は42試合に出場して、打率.216、1本塁打、8打点だった。

太田は18年ドラフト2位で楽天に入団すると、１年目から55試合に出場。3年目の21年に初めて100試合以上（107）試合に出場し、昨季はシーズン自己最多の111試合に出場して、リーグトップの盗塁阻止率を記録。今季は100試合に出場して、打率.202、3本塁打、18打点、盗塁阻止率は.240だった。

坂倉は16年ドラフト4位で広島に入団。5年目の21年に自身初の規定打席に到達し、打率.315、12本塁打、68打点の成績を残した。同年からレギュラーに定着し、捕手だけでなく、一塁、三塁など様々なポジションを守り、打撃面でも22年にシーズン自己最多の16本塁打。今季は140試合に出場して、打率.251、15本塁打、74打点の成績を残し、捕手としても20試合に出場した。

捕手が手薄な球団を見てみると、広島があてはまる。持丸泰輝がチーム最多の99試合でマスクを被るも、盗塁阻止率.210、捕逸も9と課題が多い。石原貴規が次いで70試合に出場し、清水叶人、高木翔斗と経験の少ない捕手陣が続く。ベテランの會澤翼は今季一軍出場がなく、来季からはコーチ兼任になる。広島はこれまでFAで選手を補強したことはないが、経験のある捕手というのは補強ポイントになってくる。

また、戸柱がFA宣言したDeNAもシーズン途中に正捕手だった山本祐大をソフトバンクにトレードで放出し、山本が移籍後は松尾汐恩、古市尊と若い2人を中心に戸柱がバックアップするという3人体制だった。無償トレードでソフトバンクから嶺井博希を獲得したが、若い捕手陣が多く、戸柱がFA移籍となると、経験のある捕手が嶺井のみになる。

その他の球団も、1人の捕手がメインで被るというのは少ないが、一軍2人体制で戦っていける状況だ。坂倉は捕手というよりもバッティングの方を期待して獲得を目指すことも考えられる中で、FA権を行使した捕手を獲得する球団はどこになるのだろうかーー。