新人王に輝いた実績を持つ元ドラフト1位外野手。阪神退団後のトライアウトでは2安打を放ち、現在もファーム・リーグでNPB復帰を目指している。［1/6ページ］

新人王から一転、戦力外後も現役続行

髙山俊

[caption id="attachment_238724" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガース時代の髙山俊（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／87kg

・生年月日：1993年4月18日

・経歴：日大三高 - 明治大

・ドラフト：2015年ドラフト1位（阪神）

華々しいプロ生活のスタートを切った髙山俊だが、プロ2年目以降は一軍に定着できないシーズンが続いた。

明治大で東京六大学野球のリーグ通算最多安打記録を更新し、2015年ドラフト1位で阪神タイガースに入団。2016年の開幕戦に「1番・左翼」で先発出場し、プロ初打席で初安打を放った。

ルーキーイヤーは134試合に出場し、打率.275、8本塁打、65打点を記録。セ・リーグ新人王に輝き、将来の主軸候補として大きな期待を集めた。

しかし、プロ2年目から成績を落とし、2018年は45試合の出場で打率.172。2019年は105試合で打率.269を記録したものの、その後は出場機会を減らした。

2023年は一軍出場がなく、同年オフに戦力外通告。12球団合同トライアウトでは2安打を放ち、現役続行への意欲を示した。

2024年からオイシックス新潟アルビレックスBCに加入。ファーム・リーグでプレーしながら、NPB復帰を目指している。

2026年は72試合に出場し、打率.262、1本塁打、16打点。阪神退団から3年が経過しても、現役選手としてグラウンドに立ち続けている。

[caption id="attachment_238725" align="aligncenter" width="530"] （左から）西岡剛、歳内宏明、髙山俊（写真：産経新聞社）[/caption]

大学日本代表の4番も務めた元ドラフト1位外野手。阪神では一軍定着を果たせず、トライアウト後は独立リーグを経て指導者への道を歩んでいる。［2/6ページ］

独立リーグを経て指導者へ

伊藤隼太

[caption id="attachment_290880" align="aligncenter" width="1200"] 阪神時代の伊藤隼太【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／82kg

・生年月日：1989年5月8日

・経歴：中京大中京高 - 慶応大

・ドラフト：2011年ドラフト1位（阪神）

ドラフト1位で阪神タイガースに入団したものの、レギュラーの座をつかみきれなかったのが伊藤隼太である。

慶応大では東京六大学野球を代表する強打者として活躍し、大学日本代表の4番も経験。2011年ドラフト1位で阪神に入団した。

プロ3年目の2014年は52試合に出場し、打率.294、2本塁打を記録。しかし、翌年以降も一軍で継続的な結果を残せず、レギュラー定着には至らなかった。

2019年と2020年は2年連続で一軍出場がなく、2020年オフに戦力外通告。12球団合同トライアウトでは安打を1本放ったが、NPB球団との契約は実現しなかった。

2021年から四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツに加入。選手兼任コーチなどを務め、若手選手の指導にも携わった。

現役引退後の2025年からオイシックス新潟アルビレックスBCの野手コーチに就任。2026年はヘッドコーチを務めている。

選手としてNPBへ戻ることはできなかったが、トライアウト後も独立リーグでプレーを続け、現在は指導者としてNPBを目指す選手たちを支えている。

[caption id="attachment_238725" align="aligncenter" width="530"] （左から）西岡剛、歳内宏明、髙山俊（写真：産経新聞社）[/caption]

首位打者や盗塁王に輝き、MLBでもプレーした元タイトルホルダー。阪神退団後は2度にわたってNPB復帰に挑み、現在も指導者として球界に携わっている。［3/6ページ］

2度の挑戦を経て指導者へ

西岡剛

[caption id="attachment_238721" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガース時代の西岡剛（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投両打

・身長／体重：182cm／81kg

・生年月日：1984年7月27日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2002年ドラフト1巡目（ロッテ）

阪神タイガースでは故障に悩まされた西岡剛も、12球団合同トライアウトでNPB復帰を目指した一人だ。

大阪桐蔭高から2002年ドラフト1巡目で千葉ロッテマリーンズに入団。2005年に41盗塁を記録し、盗塁王に輝いた。

2010年は打率.346、206安打、11本塁打、59打点をマーク。首位打者と最多安打のタイトルを獲得し、シーズン27度の猛打賞でプロ野球記録に並んだ。

同年オフにポスティングシステムを利用し、ミネソタ・ツインズへ移籍。MLBで2年間プレーした後、2013年から阪神に加入した。

移籍初年度は122試合に出場して打率.290を記録。しかし、その後は故障もあり出場機会を減らし、2018年は25試合で打率.125に終わった。同年オフに戦力外通告を受け、トライアウトに参加した。

NPB球団との契約は実現せず、2019年から独立リーグの栃木ゴールデンブレーブスでプレー。同年オフにもトライアウトへ参加したが、NPB復帰には至らなかった。

その後は福岡北九州フェニックスで選手兼監督などを務め、2026年にはロッテの一軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任。シーズン終了後に退団した。

同年10月31日には、2027年から北海道日本ハムファイターズの野手総合コーチに就任することが発表された。2度のトライアウトではNPB復帰をつかめなかったが、指導者としてプロ野球の舞台へ戻っている。

[caption id="attachment_238725" align="aligncenter" width="530"] （左から）西岡剛、歳内宏明、髙山俊（写真：産経新聞社）[/caption]

甲子園で圧巻の奪三振ショーを演じた右腕。阪神退団後は独立リーグへ進み、シーズン途中の加入ながらNPB復帰を実現させた。［4/6ページ］

独立リーグを経てNPB復帰

歳内宏明

[caption id="attachment_238722" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガース時代の歳内宏明（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／90kg

・生年月日：1993年7月19日

・経歴：聖光学院高

・ドラフト：2011年ドラフト2位（阪神）

聖光学院高のエースとして甲子園で活躍した歳内宏明は、阪神タイガース退団後に独立リーグを経てNPB復帰を果たした。

3年夏の甲子園では2試合に登板し、計30三振を奪う快投を披露。2011年ドラフト2位で阪神に入団した。

ルーキーイヤーから一軍登板を経験し、2015年は救援投手として自己最多の29試合に登板。1勝1敗、2ホールド、防御率2.62を記録した。

しかし、その後は登板機会を減らし、2017年オフに育成契約へ移行。2019年に支配下登録へ復帰したものの、同年オフに戦力外通告を受けた。

12球団合同トライアウトに参加した後、2020年から四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズでプレー。先発投手として好成績を残した。

同年9月、投手陣の補強を進めていた東京ヤクルトスワローズに加入。シーズン途中の移籍ながら7試合に先発し、1勝2敗、防御率4.28を記録した。

2021年限りで現役を引退。現在はタイガースアカデミーのコーチとして、子どもたちへの野球指導に携わっている。

トライアウト直後には契約が決まらなかったものの、独立リーグで結果を残してNPBへ復帰した。再起を目指す選手にとって、可能性を示した例と言えるだろう。

[caption id="attachment_238725" align="aligncenter" width="530"] （左から）西岡剛、歳内宏明、髙山俊（写真：産経新聞社）[/caption]

阪神で2年連続一軍登板がなかった右腕。戦力外後のトライアウトを経て他球団へ移籍し、一度引退した後には異例の育成選手契約も経験した。［5/6ページ］

トライアウト後に他球団へ移籍

阿部健太

[caption id="attachment_238720" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガース時代の阿部健太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／77kg

・生年月日：1984年9月8日

・経歴：松山商高

・ドラフト：2002年ドラフト4巡目（近鉄）

阪神タイガースで救援投手として活躍した阿部健太も、トライアウトを経て他球団との契約を勝ち取った。

松山商高から2002年ドラフト4巡目で大阪近鉄バファローズに入団。ルーキーイヤーに2勝を挙げ、球団合併後は分配ドラフトによってオリックス・バファローズへ移籍した。

2007年オフ、交換トレードで阪神に加入。移籍1年目の2008年は救援で自己最多の32試合に登板し、防御率2.96を記録した。

しかし、2010年と2011年は2年連続で一軍登板がなく、2011年オフに戦力外通告を受けた。

12球団合同トライアウトを経て、東京ヤクルトスワローズと契約。2012年は15試合、2013年は14試合に登板した。

2014年オフに戦力外通告を受け、一度は現役引退を表明。翌2015年はヤクルトの打撃投手兼スコアラーを務めていたが、二軍の選手不足を受け、7月に育成選手として異例の現役復帰を果たした。

同年限りで再び現役を退き、その後はヤクルトのスカウトに転身。トライアウトでつかんだ球団に残り、選手発掘に携わっている。

[caption id="attachment_238725" align="aligncenter" width="530"] （左から）西岡剛、歳内宏明、髙山俊（写真：産経新聞社）[/caption]

自己最多104試合に出場した経験を持つ俊足外野手。阪神退団後のトライアウトでは結果を残せなかったが、入団テストを経て他球団との契約を勝ち取った。［6/6ページ］

入団テストを経て現役続行

柴田講平

[caption id="attachment_238723" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガース時代の柴田講平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：177cm／78kg

・生年月日：1986年7月17日

・経歴：福岡工大城東高 - 国際武道大

・ドラフト：2008年ドラフト2位（阪神）

ドラフト2位で阪神タイガースに入団した柴田講平は、トライアウトと入団テストを経て現役生活を継続した。

国際武道大ではリーグ首位打者を2度獲得。走攻守を備えた外野手として評価され、2008年ドラフト2位で阪神に入団した。

一軍で出場機会を増やしたのが2011年だ。自己最多の104試合に出場し、打率.271、7盗塁を記録。俊足を生かし、外野の一角を担った。

しかし、翌年以降は出場機会を減らし、阪神での最終年となった2016年は10試合の出場にとどまった。同年オフに戦力外通告を受けた。

12球団合同トライアウトでは安打を記録できなかったものの、千葉ロッテマリーンズの入団テストを受験。合格を勝ち取り、2017年はロッテでプレーした。

一軍出場は17試合にとどまり、同年限りで現役を引退。それでも、トライアウト後に行われた入団テストから、NPBでの現役生活を1年延ばした。

引退後は阪神の球団職員となり、タイガースアカデミーや阪神タイガースジュニアで指導。選手時代の経験を、次世代の育成に生かしている。

【了】