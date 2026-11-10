日本代表は10日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦に向けてシンガポールで始動した。

ブラジル代表との対戦は、FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦以来、約4カ月ぶり。日本は佐野海舟のゴールで先制に成功したものの、後半に2点を奪われ、悔しい逆転負けを喫した。ブラジル戦で見事な持ち運びから代表初ゴールを決めた佐野は「過去のことなので」と振り返る。「自分の中ではもう今できることをしっかりやっている。今にフォーカスしてやり続けていきたいと思っています」と、今回の対戦に向けて気持ちを切り替えている。

AFCアジアカップの延期も正式決定し、森保ジャパンで臨む最後の活動となる可能性もある。佐野は「アジアカップの延期は自分たちではコントロールできない部分だと思っています。代表でやる試合の重みは変わらないと思いますし、無駄にしてはいけない。この2試合での課題、できたことを増やしていければいいと思っています」と、目の前の試合に集中する姿勢を示した。

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