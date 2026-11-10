リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが自身の去就について言及した。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同選手のコメントを伝えている。

現在35歳のファン・ダイクは、2018年1月にサウサンプトンからリヴァプールへ完全移籍で加入。それ以来、DFリーダーとして公式戦389試合出場36ゴール16アシストを記録している。

同選手は2025年4月にクラブと2年間の契約延長に合意しており、現行契約は2027年6月30日までと契約最終年に突入している。来夏には36歳を迎えるベテランは、「今後、どうなるか見守っていこう。全く焦っていない。今のプレーを続けていきたい。今シーズンがどうなるか見てみよう。これまでのところ、素晴らしい時間を過ごしている。もし、それが続くなら良いことだ」とコメントしている

契約延長交渉については「そうでなければ、別の場所へ行くと思う。今のところ報告するべきことは何もないが、だからといってストレスがあるわけではない」と語り、リヴァプールでの現役続行に前向きな姿勢を示している。

今季のファン・ダイクはここまで公式戦15試合に出場しており、プレミアリーグにおいては全試合でスタメンフル出場を続けている。また、UEFAネーションズリーグに臨むオランダ代表のメンバーに選出されていたが、コンディション不良を理由に11月の代表活動は不参加となることが伝えられている。