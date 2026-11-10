ブラジル代表FWアランが『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表戦に向けた会見に登壇した。

マンチェスター・シティに所属するアランは、今回が念願のブラジル代表初招集。22歳のアランはパルメイラスの育成組織出身で、トップチームに昇格。今年8月末にマンチェスター・シティへと移籍した。精度の高い左足のキックを武器に、右サイドのアタッカーやウイングバックとしてプレーする。「ここに来ることができてとても嬉しいですし、すごく緊張しています」と率直な心境を述べた。

世界各国からトッププレーヤーが集うマンチェスター・シティでの日々について、アランは「本当に素晴らしいものです」と語った。「ヴィトール・レイス、マテウス・ヌネス、ルベン・ディアスはポルトガル語が話せるので、とても助けてくれます。ハーランドも時々話しかけてくれるのですが、僕があまり（言葉を）理解していないから『英語のレッスンを受けた方がいい』と言ってきます（笑）。できるだけ早く習得しようと努力しています」というエピソードも披露した。

同日にはパルメイラス時代に共闘したエンドリッキも会見を行い、2人の関係性についての質問も飛んだ。年齢は2つ下だが、ブラジル代表歴では“先輩”にあたるエンドリッキは「彼がブラジル代表で素晴らしい活躍をすることに期待していますし、一緒にプレーできることを楽しみにしています。僕にアシストしてくれることにも期待しているよ」と笑顔で語り、“パルメイラスホットライン”の開通に期待を寄せた。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）