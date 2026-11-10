坂元達裕が日本代表に帰ってきた。日本代表への招集は2021年6月以来、約5年半ぶり。10日の初練習を終え、坂元は「海外で5年間やって、この場所に帰ってこれたことはすごく嬉しいですし、ここでしっかりと活躍を見せて定着できるようにしたい」と改めて意気込みを述べた。

坂元は2019年にモンテディオ山形に加入。プロ初年度からリーグ戦全試合に出場し、翌2020年にセレッソ大阪へ個人昇格を果たす。2021年に海を渡り、ベルギーのオーステンデ、現在もプレーするイングランドのコヴェントリーと歩みを進めてきた。昨シーズンのチャンピオンシップ（イングランド2部）では、7得点3アシストを記録し、コヴェントリーにとって実に25年ぶりのプレミアリーグ昇格の原動力に。30歳となった今シーズン、プレミアリーグデビューを飾り、第9節のサンダーランド戦でプレミア初ゴールを決めた。

「大卒でJ2からスタートして、この年齢でプレミアリーグにチャレンジできることは、僕自身すごく感慨深いものがあります。でも、これで満足はしていなくて、ここからプレミアや代表で何かを示すことで、もっと先が見えてくると思う。僕自身まだまだ満足はしてないですし、ここからもっともっとやっていきたいと思います」

日本代表として最後に出場した2021年6月のアジア2次予選時の基本布陣は『4-2-3-1』。坂元は2列目の右サイドでプレーしていた。現在は『3-4-2-1』が基本布陣となり、同じ左利きアタッカーの堂安律と久保建英が右サイドで共存する形が定着している。「彼らは長年代表でやっていて、素晴らしいコンビネーションで常に結果を残し続けてきている。武器のドリブルやハードワークの部分は、誰にも負けないという自信がありますし、そこはプレミアでもしっかりと示せていると思います。自分をしっかりと出していくことが、試合に出ることにつながっていく」と自信をのぞかせる。「1対1でのサイドの打開は自信を持っています。ハードワークは必須だと思いますけど、そこをしっかりやりつつ、攻撃でも違いを見せられるようにやっていきたい」と意欲を示した。

「苦しいことの方が多かったですけど、折れずにやり続けた結果、今があると思う。このまま続けてやっていきたい」。紆余曲折を経て、掴んだ5年半ぶりの日本代表入り。30歳でたどり着いたプレミアリーグを新たな足掛かりに、坂元は再び自らの可能性を切り開いていく。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

【動画】坂元達裕がプレミア初ゴール！ 左足のコントロールショットをゴール左下隅へ沈める