イングランドサッカー協会（FA）は10日、ボーンマスに所属するDFジェームズ・ヒルを同国代表メンバーに追加招集したことを発表した。

イングランド代表は、今回の代表活動でUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27で現地時間12日に第5節クロアチア代表戦、同15日に第6節スペイン代表戦を控えている。



FAはすでに今月6日にUNLに臨むメンバー25名を発表。9日にはDFマルク・グエイ（マンチェスター・シティ）が離脱し、DFダン・バーン（ニューカッスル）を追加招集したことを伝えていたが、新たにDFヒルの追加招集を発表。また、DFエズリ・コンサ（アーセナル）に関しては、クロアチア代表戦を欠場するものの、今週後半にトレーニングに復帰することが伝えられている。

A代表に初招集されたヒルは現在24歳。2022年1月にフリートウッド・タウンからボーンマスへ完全移籍で加入した。ハーツやブラックバーンへの期限付き移籍を経て、2024年1月にチームへ復帰を果たすと、ここまで公式戦70試合に出場している。

2025－26シーズンの後半戦からセンターバックとしてスタメンの地位を確立すると、今季もリーグ戦全試合にフル出場を果たすなど充実のシーズンを送ってきた。なお、16歳7カ月でトップチームデビューを果たした古巣のフリートウッド・タウンも、ヒルの代表初選出について「素晴らしい旅」と祝辞を述べている。