日本代表は10日に『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦に向けてシンガポールで始動した。14日のブラジル戦に向けて、この日は12名の選手がピッチ上に姿を見せ、約1時間に渡って調整を続けた。

練習後、メディア対応に応じたMF堂安律は、来年1月に開催予定だったAFCアジアカップ2027サウジアラビアの延期について言及。「僕たち選手も急遽というか、本当に先週ぐらいにニュースで見て、選手自身も知った状況」と明かしつつ、「一日二日で切り替えるわけではないと思うんですけど、徐々に感情的になっていくものはあるのかなと思います」と率直な心境を吐露した。

また、アジアカップの延期により、今回の代表活動が森保一監督とともに戦う最後の活動となる可能性が高まったことについて「結果でしか評価しないという、サッカービジネスにおいて、最後に監督と一緒にタイトルを取りたいという思いだった」とコメント。続けて、「もっとパブリックに、みんな国民が全員が認めるものは、あと1つ結果というものだったと思う」と語り、最後のタイトル獲得のチャンスであった大会の延期に悔しさをにじませた。