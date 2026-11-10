リールの公式『X』英語版が10日、負傷離脱中の日本代表FW上田綺世がランニングする動画を公開した。

今夏の移籍市場でフェイエノールトからリールへ完全移籍で加入した上田は、昨季エールディヴィジ得点王の実力を新天地フランスでも発揮。デビュー戦でさっそくネットを揺らすなど、公式戦6試合の出場で3ゴールをマークしていた。

しかし、先月13日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節アーセナル戦で足底筋膜を断裂し、戦線離脱を余儀なくされていた。

チームを率いるダヴィデ・アンチェロッティ監督は、「11月のインターナショナルマッチウィーク明けには確実に復帰できるだろう」と先月下旬の段階でコメントしていた。そして、リールの公式『X』英語版は10日に「アヤセがランニングを再開した」との言葉とともに上田がチームスタッフとともにランニングする姿を公開し、実戦復帰に向けて順調にステップを踏んでいることを伝えた。

リールはリーグ戦10試合を消化した段階で、勝ち点「21」を獲得し、首位パリ・サンジェルマンに次ぐ、2位につけている。次戦は11月の代表活動明けとなり、現地時間21日に中村敬斗が所属するリヨン戦を控えている。



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