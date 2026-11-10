一人の外出には、行き先も予算も自分で決められる気楽さがあります。一方で、誰かと景色や感想を分かち合う楽しさもあります。階段の多い神社や、少し山あいにある場所なら、同行者がいることは心強いものです。

今回は、老後の外出を一緒に楽しめるのはどんな人なのか、気持ちよく付き合える人とはどんな人か考えてみましょう。

◆自分の機嫌は、自分で取れる人

以前、神社で友人とおみくじを引いたとき、筆者が中吉、友人が小吉だったことで、友人の機嫌が悪くなったことがあります。

楽しむために出かけた先で相手が不機嫌になると、なだめたり、話題を変えたりと、気を遣います。そのたびに一方が機嫌を取る関係では、疲れてしまいます。

少し残念なことがあっても、その気持ちを相手にぶつけない。そんな人となら、落ち着いて楽しい時間が過ごせるでしょう。

◆選択の違いを認め合える人

同じ場所へ出かけても、したいことが同じとは限りません。神社では、おみくじを引きたい人もいれば、参拝だけで満足する人もいます。「私は引くけれど、どうする？」と聞いてくれる人は、一緒にいて気楽です。

お土産を買うか、写真を撮るか、体験に参加するか。何でも一緒にすることを求めず、相手が選ばないことも自然に受け止められる人なら、付き合いにゆとりが生まれます。

◆予定外のことを、面白がれる人

外出先では、天気が崩れたり、目当ての店が休みだったりします。そんなとき、残念がりながらも「では、どうしようか」と次を考えられる相手は心強いものです。

先日、富山県朝日町のヒスイ海岸へ出かけた日は、曇り空で波の高い日でしたが、荒々しい海の景色は見応えがありました。晴れた海を期待していても、「こういう景色もあるね」と眺められる人となら、想定外の出来事も思い出になるでしょう。

◆予算や体力を、率直に話せる人

毎回ゆっくり外食をしたい人もいれば、お弁当を持っていくなど出費を抑えたい人もいます。「今回は食事も含めて3000円くらいで」「昼食は持参しよう」と、出掛ける前に話せると安心です。

また、歩く速さや、休憩が必要になるタイミングが近い相手なら、行程も組みやすいです。体力に差があっても、「階段は少なめにしたい」「今日はここまでにしよう」と言い合えれば、予定を調整できます。どちらかが我慢し続けるのではなく、互いを知り、それぞれに楽しめる工夫が大切です。

◆準備や手間が、一方に偏らない人

行き先を調べる、予約をする、車を出す、費用を精算する。外出には、細かな準備や手間がかかります。いつも同じ人が引き受けていると、負担が積み重なります。「運転してもらうから、私は道順や駐車場を調べる」と、それぞれができることを担える関係なら、次も一緒に行きたいと感じます。

富山の薬売りの商いに「先用後利（せんようこうり）」という考え方があります。先に相手の役に立つことを心がければ、信頼があとからついてくる、という意味です。外出でも、してもらうのを待つ前に、自分にできることを先に引き受ける。その積み重ねが、また一緒に出かけたい関係を育てます。

◆まずは近所の散歩やお茶から

趣味や価値観が合うかどうかは、日頃の会話や、短い外出からも分かります。近所の散歩やお茶で、互いの好みやペースを知っていくとよいでしょう。

一人の時間を楽しみながら、ときには誰かと出掛ける。毎回一緒でなくても、気軽に誘い合える相手がいれば、老後の楽しみはさらに広がるでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）