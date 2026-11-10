ゴルフシューズは履き心地も重要！北青山に誕生したフィッティングサロンとは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティを務めます。11月7日（土）の放送では、大磯産業株式会社 代表の大磯隆重さんをゲストにお迎えして、11月4日に東京・北青山にオープンしたフィッティングサロン「Salone di Fitting 9.2 GOLF PRO（サローネ ディ フィッティング ノーベ プント ドゥエ ゴルフプロ）」について伺いました。

◆ゴルフシューズの新たな選択肢

佐原：ゴルフにおいて、シューズはスイングの土台を支えるだけでなく、スコアや疲労感を左右する重要なギアです。そこで今回は、大磯産業の代表・大磯隆重さんに、11月4日にオープンした9.2 GOLF PROのフィッティングサロンについて、お話を伺います。

大磯：9.2 GOLF PROは、イタリア伝統のクラシカルなデザインの靴ですが、ほかではなかなか見られないクオリティをもっています。イタリア・マルケ州というところで作られており、1日15足ほどの生産となっています。

このブランドの特徴は、「歩いても疲れにくい」ということでしょうか。ゴルフシューズを履いたときに、「痛いな」とか「この後、疲れるな」というのがマイナスな点ですけど、この靴は履いたらマジックにかかったかのように感じます。

また、「革靴は硬い、重い」というイメージがあるかもしれませんが、これは柔らかいトップレザーを使っていて軽いです。なので、地面を裸足で歩いているような感覚になるシューズです。ずっと要望があったのですが、北青山にようやくオープンすることができました。なお、サロンは完全予約制となります。

佐原：大磯さん、ありがとうございました。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness