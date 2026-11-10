ゴルフシューズは履き心地も重要！北青山に誕生したフィッティングサロンとは？

◆ゴルフシューズの新たな選択肢
佐原：ゴルフにおいて、シューズはスイングの土台を支えるだけでなく、スコアや疲労感を左右する重要なギアです。そこで今回は、大磯産業の代表・大磯隆重さんに、11月4日にオープンした9.2 GOLF PROのフィッティングサロンについて、お話を伺います。
大磯：9.2 GOLF PROは、イタリア伝統のクラシカルなデザインの靴ですが、ほかではなかなか見られないクオリティをもっています。イタリア・マルケ州というところで作られており、1日15足ほどの生産となっています。
このブランドの特徴は、「歩いても疲れにくい」ということでしょうか。ゴルフシューズを履いたときに、「痛いな」とか「この後、疲れるな」というのがマイナスな点ですけど、この靴は履いたらマジックにかかったかのように感じます。
また、「革靴は硬い、重い」というイメージがあるかもしれませんが、これは柔らかいトップレザーを使っていて軽いです。なので、地面を裸足で歩いているような感覚になるシューズです。ずっと要望があったのですが、北青山にようやくオープンすることができました。なお、サロンは完全予約制となります。
佐原：大磯さん、ありがとうございました。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness