







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのタリク・スクーバル投手について、今オフのフリーエージェント（FA）市場でニューヨーク・メッツとの激しい争奪戦になる可能性がある。契約規模は9年総額4億2500万ドル（約672.3億円）に達するとの予想もあり、ドジャース残留は決して確実ではない。米メディア『ラウンドテーブル』のドン・ストラブル記者が11月8日（日本時間9日）に言及した。



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スクーバルは2月にデトロイト・タイガースと年俸3200万ドル（約50.6億円）の1年契約を結び、その後ドジャースへ移籍。加入時点から今季限りのレンタルになる可能性は残されていた。



そこで、スクーバルの獲得にメッツが乗り出すと見られている。メッツはドジャースを上回る総年俸総額を記録した唯一の球団であり、豊富な資金力を誇っている。



しかしメッツは今季74勝88敗に終わっており、巨額の年俸総額に見合う結果を残せなかった。さらに資金を投じて戦力補強に動くことは十分に考えられるだろう。



注目の集まるスクーバルの動向について、ストラブル氏は「もしサラリーキャップが導入されれば、ドジャースもメッツも支出額を大幅に削減することになる。だからといって両球団が彼の争奪戦から手を引くことはない」と言及した。



ドジャースは今季、スクーバルを獲得してワールドシリーズ3連覇を目指したが、大谷翔平選手をはじめとした先発陣の故障が相次ぎ、リーグ優勝決定シリーズで敗退した。なんとしてもスクーバルとの再契約を実現し、ワールドシリーズ制覇を再び成し遂げたいと考えているだろう。











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