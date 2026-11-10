夫がうつ病で9年…限界を迎えた妻に江原啓之が伝えた「意外な視点」とは？「心までは貧しくならないで」

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。11月8日（日）の放送では、9年間にわたりうつ病を患う夫を支え、八方塞がりだと悩むパート女性からのメッセージに、江原がアドバイスを送りました。＜リスナーからのメッセージ＞私の夫は9年前、仕事のストレスから突発性難聴になり、その後、うつ病を発症しました。それ以来、精神科に通院し、薬を服用しながら治療を続けています。5年前には1年間休職しましたが、症状は改善せず、復職してからも苦しんでいます。病院も何度か変えましたが、最近では1か月に5～7日ほど仕事を休むようになりました。私もパートで働いていますが、同居している82歳の父の食事や家事、そして高校生の子どものこともあり、これ以上仕事を増やすのは難しい状況です。子どもは将来大学に行きたいと言っており、これから教育費も必要です。夫には「これだけ長い間良くならないのであれば、一度仕事を辞めて、症状が落ち着いてから別の仕事を探してもいいのでは」と話したこともありますが、「大丈夫。転職はしない」と頑なに言います。夫が仕事を休む日は、「大丈夫？ 無理しないでね」と声をかけながらも、心の中では「今日も行けないのか……」「またか……」「この先どうなるんだろう……」と思ってしまい、気持ちが沈みます。夫が病気で苦しんでいることは分かっていますし、責めたいわけでもありません。それでも9年間この状態が続き、私自身も疲れてしまいました。経済的なこと、子どもの将来、家族のことを考えると、もう八方塞がりのように感じています。時には夫と別れることまで考えてしまいます。夫を支えながら子どもの将来も守っていくためには、これからどうしていけばいいのでしょうか。＜江原からの回答＞――切羽詰まった様子の相談者に対し、江原は、まず現状を整理・分析した上で、見落としがちな感謝の視点と、うつ病を患う人の心理傾向について言及しました。江原：まず、相談者さんは44歳だから、まだお若いんですよね。だから、将来どうしたいのかということは常に考えておかなきゃいけないと思うんですね。それとね、この話とは別にして、ちょっと整理・分析していきますけれど、私は率直に思うのは「すごく恵まれていることも理解しておかなきゃいけませんね」ということなんです。どういうことかというと、この9年間、旦那さんを受け止めてくれる会社があったということ。だから、辞める・辞めない、行く・行かないではなくて、会社のほうの立場としては、病気療養中の社員を抱えていくということは大変なことだと思います。だから、まずは9年間お世話になっているということに感謝ですね。それと2番目に、うつの人すべてではないけれども、その頑なさ。「大丈夫。転職はしない」とか、転職をしないのは構わないんだけど、うつの人って、ある部分では“こうじゃなきゃいけない”が強過ぎてしまって、うつになるということがあると思うんです。“どうにでもなれ”という人は、なかなか、うつにならない。「何があったって、まあ生きていけるわ」という考えの人は、意外とうつになりにくいですよね。だから、よく、うつの人は真面目だと言うじゃないですか。真面目な人がうつになると言うんだけど、真面目というのを別の言葉に変えると「頑な」だったり「頑固」。“こうじゃなきゃいけない、ああしなきゃいけない”というのが強過ぎちゃうと、自分の心を縛り上げちゃう。だらしないように思われるかもしれないけれど、“明日は明日の風が吹く、今日は今日の風が吹く”で生きていく。だって、まず根底で言えば、生きていくには何とでも生きていけますよ、と私は思う。――また、子どもの将来や学費を心配する母親の心に寄り添いつつも、江原は「子どもを信じる大切さ」と「物事を俯瞰して見る視点」を促します。江原：お子さんのこともあるのは分かるけれども、お子さんも高校生でしょう？ ある程度になれば、あとは自分でやっていく。だってしょうがないんだもん。豊かなお家の子は何でもしてもらえるかもしれないけれど、「うちはこうなんだからしょうがない」ってお子さんも分かっていると思いますよ。私だって親の庇護（ひご）があまりなくて、自力で生きてきているわけだから。勉強なんて、したければいつだってできますから。何歳になったってできるのね。まあ、そうは言ったって「それは就職に」とか思う人もいるでしょうけれど、良い大学を出たって、就職できない人はできないし。やはり、その人の人間力、バイタリティなのね。だから、こういうお家の中でお母さんの頑張りを見ていれば、お父さんの頑張りもそうだし、大丈夫ですよ。子どもを信じてあげることなの。あんまり煮詰まっちゃうと、こういうふうに落ち込んじゃうじゃない？ もうちょっと明日を見てごらんなさいよ。俯瞰して物を見る。44歳で今このような大変な状況だから、そりゃ気持ちも分からなくもないけれど、これ、50歳になってごらんなさい。もう子どもなんかも全然羽ばたいちゃってね。親御さんの今一番面倒をみたりとか、そういうのも大変な時期だと思うし、それもこんなこと言っちゃ何だけど、いついつまでもあるわけじゃないし、いつの日か解放されるわけよ。――最後に、生活や心が追い詰められたときにこそ、失ってはいけない心構えを説きました。江原：離婚まで考えるというのは、そうすれば働けるとか生活が楽になるということもあるんだと思うんだけれど、ご主人のその頑なさが心通じない、合わないくらいまでなのか。だって、好きで結婚しているわけでしょうから。そういうこともよく考えて。私ね、“貧すれば鈍する”だけにはなってほしくないのね。心までは貧しくならないでほしい、というふうに思うんですよ。だから、私だったらできることで何でも生活を変えちゃうな。地方に行くとか、何か仕事を変えちゃったりとかね。だけど、親御さんもいるからにっちもさっちもいかないんだろうし、ありがたい会社もあるわけですしね。時間をとにかく過ごせば、いつか解放される。で、次に「その後何やる！」ってもう決めておく。でないとね、すべてを通り越した後に、こういった方って「何もなくなった……」ってなっちゃうタイプが多いの。次の切符を用意しておくこと、それ、とっても大切なことだと思いますよ。誰だってこういうことになることもある。でも、新しい出発点はあるんだからって、そのことを忘れないでほしいのです。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子