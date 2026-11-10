日本代表は10日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦に向けてシンガポールで始動した。

選手たちは9日（月）から10日（火）にかけて集合し、招集メンバー28名は無事に全員がシンガポール入り。この日はGK早川友基、DF板倉滉、伊藤洋輝、中野就斗、菅原由勢、MF坂元達裕、相馬勇紀、堂安律、田中碧、佐野海舟、松木玖生、FW小川航基の12名がピッチ上に姿を見せ、残るメンバーはホテルでリカバリーメニューをこなした。

ウォーミングアップ後はパス＆コントロールや、長谷部コーチ主導のポイント制による鳥かごなどで調整を実施。この日は練習開始前にスコールがあり、気温約30度と蒸し暑い気候の中、約1時間にわたって汗を流した。

日本対ブラジルの一戦は、シンガポールナショナルスタジアムにて11月14日（土）日本時間19時15分キックオフ。テレビ朝日系列全国ネット生中継、U-NEXTにてライブ配信（無料）見逃し配信される。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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