イタリア代表を率いるロベルト・マンチーニ監督が、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）・2026－27を戦うイタリア代表に数多くの若手選手たちを招集した理由を明かした。『スカイ・イタリア』が9日、同監督のコメントを伝えた。

イタリアサッカー連盟（FIGC）は今月5日、11月シリーズを戦うイタリア代表を発表。話題を攫ったのは、10代から20代前半にかけての若手選手を数多く招集したことだった。

その理由について、マンチーニ監督は「我々には、技術的なクオリティーを備えた若手選手たちを探し出し、招集し、間近で観察する義務がある。彼らは短期間で成長し、代表チームに大きな影響を与える選手になれると確信している」と説明。「かつては、ユヴェントス、ミラン、インテルといった強豪チームの選手をまとめて招集できる利点があったが、今はそうではない」と言葉を続け、“アッズーリ”の未来を見据えた上で、必要不可欠な作業であると強調する。

その上で、今回が初招集となった選手たちを中心に、個々人の名前を挙げ、特徴にも言及。18歳ながら、パルマ・カルチョで今季公式戦12試合出場5ゴールを記録するMFシモーネ・ロンターニについては、「試合を重ねるごとに成長している。個性と技術面のクオリティーを備えている」とマンチーニ監督。今夏にチェルシーへ加入すると、ケガの影響で出遅れながら、既に6試合のピッチに立つDFマルコ・パレストラについては、「攻撃的なサイドバックで、ケガから復帰したばかりだが、素晴らしい資質を持っていることに間違いはないだろう」と語る。

今季のコモでは途中出場が中心ながら、公式戦7試合の出場で2ゴールを叩き込んでいるFWマッティア・リベラリについては、「彼のことは気に入っているんだ」と正直な所感を口に。ドイツに生まれながら、追加招集という形でイタリア代表入りを果たしたウディネーゼ所属のDFマッテオ・パルマに対しても、「ドイツ行きも検討していたのだが、我々のチームを選んでくれて嬉しいよ」と歓迎の言葉をかける。

今回のイタリア代表の面々の中で、最大の“サプライズ招集”となったのは、MFリッカルド・カッサーノだ。コモのアカデミーで育った17歳は、現在はコモのプリマヴェーラ1（U－20年代）を主戦場として活躍しているが、トップチームでは公式戦に出場した経験がない。

異例とも呼べる選出になったが、マンチーニ監督は、そのプレースタイルが、現在の“アッズーリ”に欠けているものを埋めてくれる可能性を明かす。かつて、自身がEURO2020制覇を成し遂げた際に主力だった“ある選手”の名前に触れながら、次のように語った。

「我々には、ジョルジーニョのようなゲームメーカーが不足している。カッサーノは、今のチームに不足しているタイプの選手で、足りないものを埋めてくれる可能性がある。明確なスタイルを持つクラブでプレーし、優れたゲームメーカーであることを証明している」

マンチーニ監督が招集した未来の“アッズーリ”を担う面々は、11月シリーズの活動でどのような影響を与えるだろうか。

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