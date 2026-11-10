老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が亡くなった場合、夫も遺族厚生年金を受け取れるのかについての質問です。

◆Q：妻が亡くなった場合、夫も遺族厚生年金を受け取れるのでしょうか？

「60代の男性です。妻は長年会社員として働き、厚生年金に加入していました。私も会社員として働いてきましたが、現在は退職して年金生活を送っています。もし妻が先に亡くなった場合、夫である私も遺族年金を受け取れるのでしょうか？ 遺族年金は妻が受け取るものというイメージがあるのですが、夫でも対象になるのか知りたいです」（T男さん）

◆A：夫も遺族厚生年金を受け取れる場合があります。現行制度では、妻によって生計を維持されていたことや、年齢などの条件を満たす必要があります

遺族厚生年金は、夫が亡くなったときに妻が受け取るものと思われがちですが、妻が亡くなった場合でも、一定の条件を満たせば夫が受け取ることができます。

現行制度では、夫が遺族厚生年金を受け取るには、妻が亡くなった時点で55歳以上であり、妻によって生計を維持されていたことなどが必要です。生計維持の条件としては、原則として生計を同じくしており、夫の前年の年収が850万円未満、または所得が655万5000円未満であることなどが挙げられます。

なお、2028年4月からは遺族厚生年金の制度が改正され、夫の年齢要件が撤廃されます。ただし、今回の相談者のように60歳以上で妻を亡くした場合は、基本的に現行どおりの仕組みが適用されます。

また、亡くなった妻についても、厚生年金の加入期間などの受給要件を満たしている必要があります。

相談者は60代とのことですので、現行制度の年齢条件は満たしています。ただし、実際に遺族厚生年金が支給されるかどうかや、その金額は、夫婦それぞれの年金の状況などによって異なります。

65歳以上で夫自身も老齢厚生年金を受け取る権利がある場合は、まず自分の老齢厚生年金を全額受け取ります。その上で、遺族厚生年金の額が自分の老齢厚生年金を上回る場合に、その差額が支給されます。

遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった妻の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を基に計算されます。ただし、65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合は、別の計算方法とも比較し、高い方の額が適用されます。

そのため、妻の厚生年金の加入期間が長くても、夫自身の老齢厚生年金の額によっては、遺族厚生年金が全額支給停止となり、実際には上乗せされないこともあります。

なお、遺族厚生年金は非課税のため、受け取った遺族厚生年金そのものに所得税や住民税はかかりません。万が一、妻が先に亡くなった場合は、年金事務所で受給資格や支給額を確認し、必要な請求手続きを行いましょう。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部